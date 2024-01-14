美國艾奧瓦州黨團會議前最後民調　特朗普遙遙領先

美國艾奧瓦州在1月15日舉行共和黨黨團會議，美國NBC News、Des Moines Register及Mediacom共同在13日發表最後一份會議前民意調查。前總統特朗普（Donald Trump）以接近30個百分點遙遙領先。



民意調查顯示，特朗普取得48%的支持，大幅領先其他對手。第二名是前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），有20%的支持；第三名是16%支持率的佛州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

圖為1月11日，美國艾奧瓦州特朗普的造勢晚會。桌子上放滿支持特朗普的標語。（Reuters）

這次是黑利首次在民調中超越德桑蒂斯，但仍與特朗普的支持度有相當距離。如果特朗普在黨團會議當晚保持目前的支持百分比，這將是艾奧瓦州共和黨總統初選中非現任總統初選中取得最大的勝利。

特朗普最大的支持團體是福音派基督徒（51%）、已登記共和黨選民（54%）、首次參加黨團會議者（56%）和可能參加黨團會議者中沒有大學學位的人（59%）。

黑利的支持者群中則是獨立選民（33%）或是民主黨人（11%），這與調查的團體構成有顯著不同。在可能參加共和黨黨團會議的選民中，有69%是共和黨人，23%是獨立選民，5%是民主黨人。