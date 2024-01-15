李強到訪讚揚「瑞士製造」高品質　冀兩國加強交流互鑑

應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）、瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）、愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）邀請，中國國務院總理李強1月14日上午乘包機離開北京，赴瑞士出席世界經濟論壇2024年年會並對瑞士、愛爾蘭進行正式訪問。



李強其後與阿姆赫德共同乘專列自蘇黎世前往瑞士首都伯爾尼，一路在輕鬆友好的氛圍中茶敘交流。

李強表示，瑞士是最早承認新中國的西方國家之一，兩國友好合作源遠流長。瑞士不僅擁有美麗的自然風光，而且有著良好的生態環境、領先的創新實力、高品質的「瑞士製造」。當前中國正以高質量發展全面推進中國式現代化建設，中方願同瑞方加強交流互鑑，深化各領域互利合作，取得更多務實成果。國之交在於民相親，中方願同瑞方以明年兩國建交75周年為契機，擴大地方和人文交流，進一步增進中瑞友誼。

李強指出，過去40多年，瑞士企業深度參與中國改革開放進程，助力中國經濟社會發展，自身也獲得豐厚回報。中國開放的大門只會越開越大，歡迎更多瑞士企業赴華投資興業。

阿姆赫德歡迎李強對瑞士進行正式訪問。阿姆赫德向李強介紹了瑞士國情和沿途各州風土人情，表示瑞中兩國人民彼此懷有友好感情，雙方合作歷史悠久，成果豐碩。瑞士很多企業在中國投資發展取得很好業績，願意進一步深耕中國市場。瑞方願和中方一道，加強人文交流，進一步增進兩國人民之間的相互了解和友誼。

雙方就科技創新、綠色發展、文化旅遊、冬季運動等交換了看法，一致同意推進相關領域合作。

盼深化雙方政治互信 擴大互利合作

李強是於當地時間14日下午，乘坐包機抵達蘇黎世國際機場，開始對瑞士進行正式訪問。瑞士聯邦主席阿姆赫德等到機場迎接。

李強表示，瑞士是最早同新中國建交的西方國家之一。建交74年來，兩國關係始終保持健康發展。特別是2016年習近平主席與瑞方領導人共同宣布建立中瑞創新戰略夥伴關係以來，兩國各領域交流合作持續邁上新台階、取得新成果。

李強指出，中方願同瑞方一道，遵循兩國元首重要戰略引領，進一步深化雙方政治互信，擴大互利合作，厚植民間情誼。中方始終高度重視瑞士在歐洲和國際舞台上發揮的獨特作用，願同瑞方在共同應對全球性挑戰等方面，保持密切溝通和協作。