太平洋島國瑙鲁宣布與台灣斷交　尋求與北京恢復全面外交關係

太平洋島國瑙鲁（Nauru，又譯諾魯）1月15日宣布與台灣斷交，轉為承認北京。



瑙鲁位於大洋洲，其政府15日表示決定「承認中華人民共和國」，與台灣中斷外交關係，不再承認台為獨立國家。

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聲明表示決定是為了瑙鲁和瑙鲁人民的最大利益，國家將轉向「一個中國」原則，稱此原則符合聯合國第2758號決議，並尋求與中華人民共和國恢復全面外交關係。

聲明稱「這意味瑙魯將不再承認中華民國（台灣）是一個單獨的國家，而是中國領土不可分割一部份，並將自即日起斷絕與台灣的『外交關係』，不再發展任何雙邊關係、與台灣的官方關係或官方往來。」

在瑙鲁宣布斷交後，台的邦交國剩餘12個。

2000年代曾斷交又復交

瑙鲁與台灣的外交關係始於1980年5月，之後在2002年7月曾與台斷交，轉而與北京建交，直到2005年，兩地又恢復大使級外交關係。

2023年10月底，瑙鲁國會通過對時任總統的不信任議案，然後選出新總統阿迪昂（David Adeang）。當時輿論也開始討論會否影響與台邦交，台方則稱「關係變得更好」。

賴清德（左）剛在2024年1月13日舉行的台灣總統大選勝出，他將在5月就職。（梁鵬威攝）

全球最小島國

瑙鲁全島的國土面積為21.3平方公里，是世界上最小的島國與共和國。

圖為太平洋島國瑙鲁的地理位置（紅點位置）（Google地圖）

在瑙鲁以外，目前台灣的12個邦交國包括：

亞太：馬紹爾群島、帕勞（Palau，又譯帛琉）、圖瓦盧（Tuvalu，又譯吐瓦魯）

非洲：斯威士蘭（Eswatini，又譯史瓦帝尼）

歐洲：梵蒂岡

拉丁美洲及加勒比海：伯利茲（又譯貝里斯）、危地馬拉（又譯瓜地馬拉）、海地、巴拉圭、聖基茨和尼維斯（又譯聖克里斯多福及尼維斯）、聖盧西亞（又譯聖露西亞）、聖文森特和格林納丁斯（又譯聖文森及格瑞那丁）