台灣大選｜美國前官員率團晤蔡英文賴清德　美方期待延續美台關係

台灣民進黨賴清德1月13日勝出2024年大選。美方在大選後，派遣由美國前官員組成的跨黨派資深代表團訪問台灣，代表團15日上午與蔡英文會面。美方表示，期待在新政府的領導下延續美台關係，共同維護台海的和平及穩定。



由美國前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）及前副國務卿斯坦伯格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團訪問台灣。哈德利表示，期待能傳達美國對台灣跨黨派繼續密切合作的堅定支持。

斯坦伯格則表示，無論是美國民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具有一貫性，美台是植基於非正式但友好的關係，美方堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此政策對區域內所有人民都是有利的。

蔡英文表示，美方除在大選後立即發表祝賀聲明，也派遣跨黨派資深代表團訪台，充分展現美國對台灣民主的支持，更突顯台美緊密堅實的夥伴關係。她指未來台美將共同合作，應對各項全球挑戰，也希望台美關係持續前進，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

賴清德稱，他的政府會繼續捍衛台海的和平與穩定。