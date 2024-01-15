達沃斯論壇今開幕　李強布林肯出席　多地戰事成重點議題

第54屆世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）1月15至19日於瑞士達沃斯（Davos）舉行。論壇主席布倫德（Borge Brende）9日指，本屆論壇正遭逢至今最為複雜的地緣政治環境，將就以巴衝突、俄烏戰爭及非洲戰事重點舉行高層級的外交會談。



路透社11日引述世界經濟論壇常務董事蔣睿傑（Jeremy Jurgens）稱，包括央行政策和債務增加在內的複雜經濟背景，亦將主導會議議程。

據世界經濟論壇2024年度全球風險報告，未來兩年內對世界構成最大威脅的將是虛假及錯誤資訊，第二及第三大威脅分別是極端天氣和社會政治兩極化。其中構成虛假資訊的主要因素包括新興的人工智能（AI）技術。預料相關問題亦會列入議程。

中國國務院總理李強2024年1月14日抵達瑞士蘇黎世，準備赴達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）。（Reuters）

誰會出席？

主辦單位指，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog），以及卡塔爾、阿聯酋等中東主要國家領袖將出席論壇。

中國國務院總理李強也將參與，成為國家主席習近平2017年後赴會後，參加論壇的最高級中國官員。

俄烏戰爭也是上兩屆論壇的主要議題，預料烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）今屆亦會發表講話。