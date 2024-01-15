IMF：AI影響全球近40%就業崗位　但可帶來「巨大機遇」

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，人工智能（AI）將影響發達經濟體60%的就業崗位，全球有近40%的職位會受到衝擊。這顯示AI對發達經濟體構成的風險比新興市場和低收入國家來得更大。



格奧爾基耶娃說，「你擁有的技術含量越高，影響就越大」，但她也說，雖然AI具有風險，但也可能為全球經濟帶來「巨大機遇」。

格奧爾基耶娃1月14日飛往瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）年會前，在一篇博客文章中談到IMF的有關研究。

她說：「在大多數情況下，AI可能會加劇整體不平等，政策制定者必須積極應對這一令人不安的趨勢，以防止AI技術進一步加劇社會緊張局勢。」

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格奧爾基耶娃認為，AI對收入不平等的影響，在很大程度上取決於AI對高收入者的補充（complement）程度，而高收入者和公司生產力的提高將提高資本回報，並擴大貧富差距。

她說，各國應為弱勢工人提供「全面的社會安全網」和再培訓計劃。

根據IMF發布的研究報告，雖然AI有可能完全取代一些人類工作，但更可能出現的情況是它將為人類工作提供補充，而不是完全取代人類工作。

發達經濟體約60%的就業機會可能受到AI的影響，高於新興經濟體和低收入國家。

格奧爾基耶娃接受法媒訪問時說：「新興市場的這一比例為40%，低收入國家為26%。」總體而言，全球近40%的就業機會將面臨AI的挑戰。

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儘管如此，她稱AI也帶來巨大的機會，有助於提高低迷的生產力水平和推動全球增長。

格奧爾基耶娃說，受AI影響的工作崗位中只有一半會受到負面影響，其餘的人實際上可能會受益於AI帶來的生產率提高。

她說：「你的工作可能會完全消失，這是壞消息，但AI也可能會提升你的工作，使你變得更有生產力，這樣的話你的收入也可能會增加。」

AI為本屆世界經濟論壇將討論的課題之一。許多企業不斷大幅投資於新興技術領域，引發一些就業者對前途的擔憂。以Buzzfeed Inc為例，這間美國網絡新聞媒體公司計劃使用AI協助內容創作，已關閉了核心新聞部門，並解僱了100多名員工。

本文獲《聯合早報》授權轉載

