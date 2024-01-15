菲律賓軍方：擬在南海發展前哨基地

菲律賓軍方負責人稱，菲律賓計劃在南海發展前哨基地，並購買更多艦船和雷達系統。



綜合路透社和彭博社報道，菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner ）星期一（1月15日）在與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行指揮會議後對記者說，菲律賓將在南海開發該國認為屬於其領土一部份的島嶼，以使其更適合軍隊居住。

菲律賓提出上述計劃正值中菲之間的緊張局勢加劇之際，兩國都聲稱對南海擁有領土主權。菲律賓將包括仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）在內的9個島礁視為其專屬經濟區（EEZ）的一部份。

布勞納說：「我們希望改善所有9個島嶼，特別是我們佔領的島嶼。」

布勞納還說，隨着菲律賓繼續將重點從國內安全轉向領土防禦，小馬可斯要求軍方獲得國際盟友支持。他說，武裝部隊還將組建一個應對網絡威脅的團隊。

圖為2023年10月4日，一艘中國海警船在南海爭議海域攔截菲律賓船隻。（Reuters）

2023年以來中菲在南海的緊張局勢持續升級，兩國船隻多次在爭議海域發生衝突，雙方均將責任歸咎於對方。

美國也從2023年11月下旬起明顯加大在該海域的軍事存在，包括11月21日重啟自2016年中斷的美菲聯合巡邏；11月25日美軍霍珀號導彈驅逐艦（USS Hopper）駛入西沙海域；12月4日美軍吉福茲號瀕海戰鬥艦（USS Gabrielle Giffords）駛入仁愛礁鄰近海域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

