緊張局勢2024開年持續　中美軍艦同時在南海巡航

南中國海局勢在2024開年持續緊張，中美軍艦分別同時在這海域巡航兩天，針鋒相對意味濃。中國解放軍星期四（1月4日）發消息稱，日前在南中國海上空開展空對空導彈實彈攻擊訓練；菲律賓軍方則透露，兩艘中國軍艦跟蹤了在南中國海舉行聯合巡邏的菲律賓和美國艦艇。



受訪學者指出，中國目前高度擔憂台海與南海局勢在美國主導下的聯動效應，解放軍過去一個多月不斷升高在沿海的軍事威懾力度，既警告民進黨政府和小馬可斯政府不要冒進，同時也提醒美國不要進一步介入區域事務。

美菲兩軍星期三在南海展開為期兩天的聯合巡邏，是雙方時隔不到兩個月，再度在這海域展開類似行動。美菲各派出四艘艦艇，其中包括美國核動力航母喀爾文森號。

解放軍南部戰區1月3日晚通報，當天至4日組織海空兵力在南海海域進行例行巡航，並稱任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握中。

去年以來，中菲在南海的緊張局勢持續升級。(Reuters)

去年中菲在南海的緊張局勢持續升級，美國也從11月下旬明顯加大在該海域的軍事存在，包括11月21日重啟自2016年中斷的美菲聯合巡邏；11月25日美軍霍珀號導彈驅逐艦駛入西沙海域；12月4日美軍吉福茲號瀕海戰鬥艦駛入仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）鄰近海域。

解放軍南部戰區則屢次採取行動，包括例行巡航、跟監警戒等。南部戰區星期四再發佈通報和視頻，稱戰區海軍航空兵日前在南中國海空域，組織預警機、艦載機、殲擊機等多型機，開展空對空導彈實彈攻擊訓練。

香港亞洲研究中心副主任古爾拉姆（Ghulam Ali）接受《聯合早報》採訪時分析，中國軍方連日發佈的資訊有兩層含義，一是向美國釋放強烈信號，即不接受美軍通過各種形式的軍事行動深度介入南中國海問題，干擾中國目前嘗試與菲律賓接觸以平息爭端的努力；二是警告菲律賓，北京將採取強硬反制措施，抵制馬尼拉拉攏域外勢力介入的做法。

中國外交部發言人汪文斌星期四在例行記者會上，批評菲美在南中國海開展軍事挑釁活動，旨在炫耀武力，不利於管控海上局勢和涉海爭端，敦促菲美停止不負責任的舉動。

南海緊張加劇之際，中國上周宣佈更換海軍最高指揮官，改用出海經驗豐富的胡中明。央視《新聞聯播》1月2日還罕見公開最新航母福建號的高清畫面，包含首度曝光的電磁彈射軌道。

中國震旦智庫執行長、高級研究員朱明受訪時分析，中國近期不斷加碼釋放軍事威懾信號，旨在應對南海與台海的聯動效應，避免這兩片海域形成紐帶對華圍堵，也希望以此維護亞太地區鬥而不破的局面。

中國外交部發言人汪文斌日前在例行記者會上，批評菲美在南中國海開展軍事挑釁活動，敦促菲美停止不負責任的舉動。(Reuters)

古爾拉姆指出，中國之前在南海的軍事反制效果差，基本未對美國形成太大約束力，目前則是通過加大軍事警告力度，向美國釋放更多威懾信號，展現解放軍已做好充分軍事應對準備，同時也警告民進黨和馬尼拉不要分別在台海和南中國海冒進。

對於南中國海在2024年會否成為中美主要博弈點之一，受訪學者看法不一。朱明研判，中美今年會在該海域持續博弈並展現軍力，但會維持鬥而不破，雙方在顯性博弈上會比較克制，讓在南海的博弈基本可控。

古爾拉姆則認為，儘管中國目前已亮明底牌，但美國仍不願放棄介入南海問題，並會繼續保持在區域中的軍事影響力，雙方可能陷入矛盾不可調和的風險，並更難管控海上的危機衝突。

本文獲《聯合早報》授權轉載

