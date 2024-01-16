英國兩男助直播網站主腦切掉陰莖及左腿　分別被判囚44個月及5年

英國此前破獲一個駭人集團，主犯經營一個以「極端身體改造」為主題的網站，並自願被割掉陰莖、截肢左腿，然後把影片直播到網站賺錢。兩名男子因協助他切除陰莖和截肢，1月15日在倫敦被法院判刑。



2017年，現年46歲的古斯塔夫森（Marius Gustavson）為營運取名「太監製造者」（Eunuch Maker）的網站，甘情願地被割掉了自己的陰莖。 2019年，他故意將腿浸入乾冰中，導致左腿截肢。他也因此在2019年7月至2021年10月期間，獲得18,500英鎊的殘疾福利。

現年36 歲的伯恩斯（Damien Byrnes）於去年 4 月承認，因切斷古斯塔夫森的陰莖而造成對方嚴重身體傷害。23歲的科里米-阿普爾比（Jacob Crimi-Appleby）則於去年 5 月承認，他協助古斯塔夫森冷凍腿部導致截肢，造成其嚴重身體傷害。

法官15日判處伯恩斯5年監禁，判處科里米-阿普爾比入獄3年零8個月監禁，稱兩人行為「令人憎惡」。

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主嫌聲稱閹割至少18個男子

古斯塔夫森本人去年 10 月亦承認串謀傷害嚴重身體等罪名，將於3月被判刑； 同案共有10名被告。

檢方指出，古斯塔夫森透過該網站獲得豐厚利潤，並宣稱已為18 名男性徹底切除陰莖和睪丸。他是自願受閹割，且積極鼓勵其他人協助他切除身體，甚至囑咐對方「把切除的睪丸放在罐子裡」。

不過，個人在法律上無權同意造成身體傷害，即使古斯塔夫森的同意，這些程序也構成刑事犯罪。路透社報道，目前尚不清楚該網站的受眾有多大，也不清楚該網站確實獲利。英國《每日郵報》則指，相信該網站在6年間收入有20萬鎊。

此外，另一名48 歲男子阿諾（Nathaniel Arnold）因承認​​割掉古斯塔夫森的乳頭，並從其擔任護士的醫院偷取局部麻醉藥，已被判處2年緩刑。