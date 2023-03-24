英國起訴9男涉直播「切下體」賺百萬　主謀因1恐怖原因坐輪椅出庭

英國發生一連串男性遭人閹割的事件。

愛好極端身體改造的主謀聯手同夥，切除至少13名受害者身體部位，還拍下手術過程放上暗網牟利，6年來收入累積達20萬英鎊（約192萬港元），共9名嫌犯22日出庭受審。



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綜合Metro、每日郵報報道，主嫌古斯塔夫森（Marius Gustavson）和其他8名男子涉嫌對受害者進行極端身體改造，包括切除其陰莖及睪丸，並將影片放上他架設的網站「太監製造者」（eunuch maker），甚至進行直播，訂閱用戶可付費觀看。

古斯塔夫森來自挪威，涉及多達29項罪行，包括極端改造人體、切除和交易人體部位及上傳違法影片，持續6年的犯行為9人帶來約20萬英鎊收入，受害者至少有13人。

警方22日上午突襲搜索倫敦、蘇格蘭及南威爾斯等地，9人隨後在倫敦中部及威爾斯的法院出庭。他們都是非主流文化愛好者，崇尚透過切除陰莖和睪丸成為「nullos」，即無效生殖器（genital nullification）的縮寫。

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古斯塔夫森被控於2016年1月至去年1月間，蓄意對他人造成嚴重身體傷害，以及5項對5名受害者造成GBH罪名。GBH包括切除男性陰莖、夾睪丸及冷凍肢體，持有犯罪所得、製作與傳播兒童不雅圖片。

他出庭時坐着輪椅，腿部、陰莖和乳頭都被切除。同夥包括65歲的偉茨（Peter Wates），參與29宗案件其中9宗，28歲羅馬尼亞人丘庫爾（Ion Ciucur）則參與2起，3人將還押候審至4月19日。

另3名嫌犯為60歲的卡魯瑟斯（David Carruthers）、37歲的阿特金（Janus Atkin）及31歲的威廉斯（Ashley Williams），皆來自南威爾斯，背負相同指控但已獲保釋，同樣將於4月19日出席聽證會。

47歲的阿諾（Nathan Arnold）、35歲的伯恩斯（Damien Byrnes）、22歲的科里米-阿普爾比（Jacob Crimi-Appleby）22日也在西敏地方法院出庭，各涉及一項故意造成GBH的罪行。阿諾被控切除古斯塔夫森乳頭，伯恩斯切除他的陰莖，科里米-阿普爾比則冷凍他的腿部導致需要截肢，3人皆獲准保釋。

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