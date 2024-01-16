紅海局勢｜胡塞武裝稱反擊英美空襲　兩國貨船已成攻擊目標

也門胡塞武裝（Houthis)在1月15日公布，該組織當天下午在與紅海相連的亞丁灣，向一艘美國貨船發射了導彈。胡塞武裝發言人表示，由於英美對也門發動空襲，兩國船隻已成為「合法攻擊目標」。船隻不一定要前往以色列才成為目標，「只要它是美國的就足夠了」。



美軍中央司令部同日公布，胡塞武裝當天下午發射反艦導彈，擊中掛有馬紹爾群島國旗、由美國公司所有和運營的「直布羅陀鷹」號（Gibraltar Eagle）貨櫃船。該船沒有報告有人員傷亡或嚴重損毀，目前仍在正常航行。胡塞武裝證實，曾向美國貨船發射導彈。

荷台達傳爆炸巨響疑再遭空襲

另外，胡塞武裝控制的紅海城市荷台達疑再遭空襲，當地國際機場範圍15日發生爆炸。爆炸前後有戰機在該市上空盤旋，全城多個街區都能聽到爆炸聲。爆炸具體原因仍不清楚，胡塞武裝方面尚未就此事發表聲明。

荷台達港是也門最大的港口之一，2014年起被胡塞武裝控制。美國和英國本月12日起連續對胡塞武裝目標發動空襲，其中包括荷台達機場附近的軍事目標。一些國家對美英兩國的行動表示譴責，認為這是對也門主權的侵犯，也會加劇地區緊張局勢。

油輪改變航向 鈴木廠房停產

面對該區域局勢持續升溫，據知15日至少有15艘油輪改變航向。汽車製造商鈴木（Suzuki）15日也表示，由於紅海局勢影響，推遲了日本生產的發動機運輸，旗下在匈牙利的生產將暫停至本月21日。