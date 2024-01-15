紅海局勢｜也門胡塞武裝的四種回應　美國能贏嗎？

自當地時間1月12日清晨，美英在多個國家支持下向也門胡塞武裝組織（Houthis）的地面軍事目標發動大規模攻擊之後，紅海緊張局勢有增無減。胡塞方面表明美英的攻擊未有嚴重影響其襲擊紅海商船的能力，並聲言已有「目標清單」去向美國「作出堅定、強力且有效的回應」，有可能對以過百架/枚無人機或飛彈襲擊西方戰艦。

在13日美國再針對胡塞雷達系統進行打擊之後，胡塞翌日下午向負責發動13日攻擊的拉布恩號驅逐艦（USS Laboon）發射反艦巡航導彈，被後者擊落。

除此之外，胡塞也在12日向一架掛巴拿馬旗、據稱運載俄羅斯石油的「阿芙拉型」（Aframax）油輪發射了一枚反艦彈道導彈，沒有擊中目標。外界相信胡塞武裝是根據航運資訊網站的資料來即時選擇攻擊對象，而且紅海航道較為狹窄，因此誤擇目標或誤中目標的機會頗大。

就目前情勢而言，美英兩國的打擊並沒有明顯達成阻止胡塞繼續向紅海發動攻擊的目的。一方面，胡塞已經聲言會繼續攻擊，另一方面，根據《紐約時報》報道，美英的打擊只破壞了20至30%的胡塞進攻能力，後者多為可移動的平台，能夠輕易隱藏。

美國海軍拉布恩號驅逐艦（USS Laboon）。（Wikimedia Commons）

對於美、西方國家而言，針對胡塞的進一步行動，恐怕無法避免。在發動攻擊後，美國總統拜登（Joe Biden）透露美方已向胡塞的支持者伊朗傳遞了私密訊息，似乎是希望伊朗對於胡塞的接續行動設下限制。英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）亦表明英方對於會否發動新一輪攻擊採取「靜觀其變」的做法。

從胡塞目前的攻擊規模來看，其報復到底是停留在嘴邊，還是會付諸實行，還是未知之數。

值得留意的是，一艘註冊為貨輪卻被廣泛認為是伊朗間諜船的Behshad號，在美國即將對胡塞發動攻擊已成「公開秘密」的1月10日離開了紅海。相信胡塞攻擊商船背後有伊朗情報協助的分析人士傾向認為這是伊朗不想事態無止境升級的訊號。

四種回應

胡塞武裝對於美軍攻擊的可能回應大概可分成四種。

一是像伊朗或黎巴嫩真主黨般的「出口術」。雙方在12月、1月之交都有高層將領被以色列擊殺，都表明會作出有力回應，但至今此等回應依然停留在言談之中，伊朗並沒有攻擊以色列目標，黎巴嫩真主黨在以色列北部邊境的持續襲擊也沒有顯著加劇。

英國國防部社交平台1月12日圖片，顯示一架皇家空軍「颱風」戰鬥機（Typhoon）對也門胡塞武裝（Houthis）目標實施打擊。（X@DefenceHQ）

為了給自己一個下台階，胡塞在出口術之餘，還可以繼續零星向紅海射射飛彈，只要明顯不是要打擊商船或美、西方軍艦即可。

二是放棄打擊商船，轉而向美國目標發動象徵式的攻擊，正如伊拉克和敘利亞的親伊朗武裝組織一般。

美國多艘軍艦正在紅海周邊，美軍在沙特、約旦、阿聯酋、卡塔爾、巴林、伊拉克、敘利亞、科威特、吉布提都有基地，可以給胡塞打擊的目標多的是。

這一種回應的重點是攻擊只能維持在表演性質，並不是真的要殺傷美軍，主要是用作在加沙戰爭問題上施壓美國，並向全球穆斯林展示自身的抗以、抗美決心。

如果胡塞武裝的回應是上述兩項的話，美英的襲擊行動可算是得到了暫時的勝利。

胡塞的第三種回應，就是「不回應」，繼續以12月以來的規模來打擊紅海商船，以無人機、飛彈襲擊，或派人員直接從空中或海路試圖騎劫等。

說實在，胡塞使用的伊朗「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機（以及類似型號）只能裝載大約50公斤炸藥，對於大型貨輪的破壞力非常有限，而胡塞所用的反艦巡航導彈或彈道導彈也經常無法擊中目標，而就算擊中目標，由於其彈頭較小，至今也未有對任何被擊中的商船造成嚴重破壞。

其對商船作出攻擊所帶來的問題，主要是在航運保險費急增十倍以上所帶來的成本壓力，而非其攻擊的破壞力。

1月14日，胡塞武裝份子抗議美英對其地面目標的襲擊。（Reuters）

如果胡塞繼續原有規模的攻擊的話，聲明「不會猶疑」的拜登當局將不得不繼續打擊胡塞地面軍事目標。由於胡塞的無人機和飛彈發射平台都具有高度機動性，美軍將陷於一種貓捉老鼠的遊戲當中，而且還要面對伊朗繼續向胡塞輸送武器的問題－－日前就兩名美國海軍三棲特戰隊（SEAL）成員在試圖登上一艘懷疑向也門輸送武器的船隻時墮海失蹤。

胡塞的第四種回應，則是不只繼續攻擊紅海商船，更向美軍目標發動認真的攻擊。美軍最接近也門的軍事基地位於紅海/亞丁灣對岸的吉布提的萊蒙尼爾營（Camp Lemonnier），距離不足200公里，雖然美軍已備防空系統，但如果胡塞組織針對性的持續對特定美軍基地作出導彈和無人機攻擊，將造成極大困擾，當中還有造成美軍死亡而導致事態升級的可能。

吉布提的萊蒙尼爾營美國海軍基地。（defenseWeb）

而美軍在紅海護航的軍艦也是胡塞武裝可以針對的明確目標。由於這些軍艦目前互相距離較遠，各行其事，如果手握至少幾百枚反艦導彈的胡塞能夠協調出以十計的導彈配合無人機同時攻擊同一目標的話，此等數量將會壓過單一美艦的獨自防衛能力，有可能造成其嚴重損壞－－例如上文提及的拉布恩號驅逐艦最多就只有數十枚防空導彈。

如果胡塞採取此等回應，美國將無可避免升級行動，不只針對胡塞在也門的地面軍事目標，還會對胡塞領導層和人員進行打擊。到時候，另一場也門戰爭將會來臨，過去稍見和平的阿拉伯半島將會重新陷入戰亂之中。由於美國右翼孤立主義大盛、左翼則傾向不滿美國支援以色列，其國內政治已決定美國不能在一場持久戰役之中取得勝利。