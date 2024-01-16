達沃斯論壇討論烏克蘭和平方案　俄羅斯拒參與：無意義

綜合外媒報道，當地時間1月15日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）抵達瑞士小鎮達沃斯（Davos）參與世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）年會，爭取歐美加大對於烏克蘭的援助並呼籲其他國家支持其提出的10點「和平方案」。俄羅斯駁斥烏克蘭在瑞士達沃斯世界經濟論壇上提出的「和平方案」的討論，稱其毫無意義。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：唐曉甫



半島電視台（Al Jazeera）報道稱，當地時間15日下午，烏克蘭總統澤連斯基抵達達沃斯，此行他將在盡可能爭取西方對烏克蘭的經濟和軍事支援。澤連斯基表示，「我迫切需要就聯合生產武器和炮彈達成協議，其中一個特別敏感的問題是無人機。」在訪談中他還特別強調導彈和電子戰武器。

此外，澤連斯基還讚揚來自拉丁美洲、非洲和亞洲代表前一天對於他之前提出的10點「和平方案」的討論，並表示「中國在世界扮演一個重要角色，所以我們非常希望中國參加我們的和平進程以及這個和平大會。」

對此，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受記者採訪時回應：「（達沃斯的烏克蘭和平會議）根本就是為了談話而談話。這個過程不能旨在實現任何具體結果，原因很明顯，即我們不參加。沒有我們的參與，任何討論都沒有結果。」

此前，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在接受記者採訪時表示，西方國家如果想就烏克蘭問題進行談判，就必須停止武裝烏克蘭。

烏克蘭局勢：圖為2024年1月2日，身在烏克蘭哈爾科夫市中心一名消防員在哈爾科夫一個災場中工作。烏克蘭指他身旁這枚來歷不明的導彈殘骸，本是朝鮮製導彈。（Reuters）

對於俄羅斯的回應，共同主持達沃斯和平計劃討論的瑞士聯邦委員兼外長卡西斯（Cassis）也不得不承認，這次會議是旨在確保俄羅斯最終參與和平進程的一部份，但是莫斯科還遠沒有準備好進行合作。

根據慣例，當地時間1月15日至19日，瑞士達沃斯小鎮會舉辦第五十四屆世界經濟論壇年會。而在論壇召開的前一天，即當地時間14日，烏克蘭總統澤連斯基的顧問葉爾馬克（Yermak）和卡西斯共同主持以俄烏衝突為主題的國際外交官會議。這是烏克蘭組織的第四次此類會議。

據悉，一共有來自包括巴西、印度和南非在內的18個亞洲國家、12個非洲國家和6個南美國家的80多個國家和國際組織的國家安全顧問在世界經濟論壇正式會議開始前齊聚達沃斯，討論烏克蘭總統澤連斯基於2022年10月提出的結束與俄羅斯敵對行動的10點計劃。這是烏克蘭組織的第四次此類會議。

該計劃要求俄羅斯軍隊從其領土上撤軍、恢復烏克蘭國家邊界並堅持建立一個法庭來起訴俄羅斯涉嫌戰爭罪的相關人員，俄羅斯以脫離現實為由駁回這提議。

中國沒有參與烏克蘭方面提出的和平方案的討論。會上，烏克蘭的方案也沒有獲得與會者的一致支持。

據彭博社14日報道，儘管烏克蘭希望在此次會議上獲得全球南方國家對其計劃的支持，許多成員依舊保持在衝突中保持中立的觀點。這導致達沃斯會談結束前，相關與會者並沒有給出「沒有明確的前進道路」。烏克蘭官員在採訪中雖然否認這點，但是他們也承認會議參與者之間存在意見分歧。對此，葉爾馬克強調，會議參與人數正增加是一個「好迹象」。

在2023年10月召開的第三次大會中，共有大約來自65個國家和國際組織的代表參加會議。

此次會議召開正值烏克蘭2023年反攻受挫，歐美對下一階段烏克蘭軍事和經濟援助爭議集中爆發之際。

當地時間11日，白宮方面公開承認，由於相關資金沒有獲得國會批准，美國對烏克蘭援助已經暫停。白宮方面呼籲國會盡快處理白宮方面的額外撥款請求，為支持烏克蘭提供更多資金。

同時，歐盟也在就下一階段財政援助烏克蘭500億歐元（約4,270億港元）的計劃以及潛在的額外援助計劃展開激烈爭論。

圖為2023年6月22日烏克蘭總理什梅加爾（Denys Anatoliiovych Shmyhal）在英國倫敦烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）。（Pool via REUTERS）

據《政治報》（Politico）報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在15日發出異常直接的警告，稱「大多數歐盟成員國迄今為止計劃向烏克蘭提供的武器無論如何都太少了」。他還呼籲歐盟成員國加大力度支持烏克蘭。

而作為回應，歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）同日指責德國沒有採取足夠措施支持歐盟向烏克蘭提供軍事援助的共同努力，而是專注於繞過歐盟歐洲和平基金（EPF）向基輔提供雙邊支持。值得注意的是，反對援助烏克蘭的匈牙利對於歐盟歐洲和平基金的使用有一定的影響力。

此外，英國此前曾表示，援助烏克蘭的武器庫已經幾乎完全清空。這意味着歐美下一階段對烏克蘭武器援助可能遇到更大阻力。

烏克蘭方面已經感受到相關援助減少帶來的壓力，並在加大遊說力度。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）日前在接受美國廣播公司（ABC News）的採訪時警告說，留給美國國會通過一項為烏克蘭提供更多軍事援助協議的「時間已經不多了」。

但是他強調：「即使我們沒有武器，我們也會用鏟子戰鬥，因為對烏克蘭來說，這個國家的存在至關重要。」