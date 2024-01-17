與華脫鈎不易　印度廠商認轉移產線難：沒中國這個　我們鬥不過

據路透社當地時間1月15日報道，一些全球玩具生產商正努力應對中國不斷飆升的勞動力和原材料成本，但他們發現，要想把生產轉移到成本更低的諸如印度、墨西哥等其他地方，並非易事。



「印度沒有中國那樣的港口設施，也沒有中國那樣的道路設施。」印度耐用品和航空航天供應商Aequs的主管在採訪中指出，在工作效率上，印度和其他國家無法與中國相比。

據報道，6年前，美國著名玩具公司孩之寶（Hasbro）與Aequs接觸，希望簽訂分包合同。

「當時他們說，如果Aequs可以投入玩具製造領域，他們願意將價值數百萬美元的產品線從中國轉移到印度。」Aequs消費品垂直行業主管赫格德（Rohit Hegde）接受採訪時說，「我們回答，只要能在未來幾年內獲得至少約1億美元的業務，我們一定會對此進行投資。」

圖為美國孩之寶（Hasbro）變型金剛（Transformers）系列產品照。（Hasbro Shop）

如今，Aequs在印度貝爾高姆市（Belagavi，暫譯）兩座佔地35萬平方英呎的工廠裏，為孩之寶、旋轉王（Spin Master）等國際著名玩具公司生產數十種玩具。

但赫格德和諸多製造商不得不承認的是，印度和其他國家的效率無法與中國相比，這限制了企業向低成本製造基地轉移的努力。

「我們（印度）沒有中國那樣的港口設施，也沒有中國那樣的道路設施。他們（中國）在過去30年裏一直在這樣做（建設基礎設施），他們的效率水平比我們高得多。」赫格德說。

美國另一間兒童玩具和娛樂產品巨頭MGA娛樂公司（MGA Entertainment）也發現，沒有像中國那樣完整的現代化基礎設施建設，是他們在印度和越南等國進行多樣化採購時遇到的一大阻礙。這間公司憑藉「L.O.L. Surprise！驚喜寶貝」和「Bratz娃娃」等產品風靡全球。

MGA的行政總裁拉里安（Isaac Larian）對路透社抱怨道：「印度的問題實際上是，即使是從一個邦到另一個邦都會陷入僵局，（他們）有太多瘋狂的規定。」不過他也提到，這些國家認為它們有機會與中國競爭，正在對基礎設施進行投資，情況有所好轉。

美國MGA娛樂公司（MGA Entertainment）「L.O.L. Surprise！驚喜寶貝」系列產品照。（LOL. Surprise Official Store）

報道援引美國標準普爾全球市場情報公司供應鏈研究部門Panjiva的數據，2023年前7個月，在中國大陸生產的玩具仍佔在美國和歐洲銷售玩具的79%，而在過去的5年中，印度僅佔美國和歐盟玩具進口的1%。

「從中國大陸轉移是件容易事嗎？不，不是這樣的。玩具市場更是如此，情況更複雜。」標準普爾全球市場情報公司的羅傑斯（Chris Rogers）解釋道，「因為玩具具有季節性，你需要要求合作夥伴在一年裏的大部份時間都守着庫存。玩具製造商還必須在安全、採購和確保工人待遇方面加倍嚴格。」路透社補充稱，譬如準備在秋季銷售的玩具會從5月便開始生產，隨後進入儲存或運輸環節。

去年，日媒《日經亞洲評論》也曾以「越南工廠的低迷表現突顯從中國遷出的局限性」為題刊文，指出全球需求疲軟正使越南面臨10年來最嚴重的工廠低迷現象，同時官僚主義和停電等諸多問題也在困擾該國各行各業的運作。報道認為這一跡象表明，供應鏈從中國外遷給這個東南亞國家帶來的好處要低於預期。

近幾年，由於人力、資源等成本的上升，低端製造業產業從中國轉移至東南亞國家的趨勢明顯。但就目前而言，與越南、柬埔寨、老撾等東南亞國家相比，中國的製造業仍具有一定的優勢，短期內很難被取代。

北京大學國家發展研究院院長姚洋曾指出，產業轉移是一個自然的過程，對中國周邊的國家來說也是一項利好，東盟、印度還有其他一些發展中國家將與中國的製造業更加緊密地融合。他認為，在未來10年到20年，中國仍會擁有「世界工廠」的頭銜，仍是最主要的世界製造業樞紐。

本文獲《觀察者網》授權轉載

