比亞迪銷量首超Tesla　美媒：電動車或成中美地緣政治新戰場

中國比亞迪汽車2023年第4季銷量首度超越美國電動車廠特斯拉（Tesla）。美媒1月10日引述專家稱，比亞迪擴張令歐美憂慮，電動車或成中美繼半導體後下個地緣政治戰場。



美國之音（VOA）10日引述美國經濟學家戈德曼（David Goldman）7日稱，中國多項產業在政府政策扶持下飛速發展，「先是太陽能板和鋼鐵，後是電訊基建，再來是半導體和電動車，中國工業正追上我們（美國）。」

報道指，比亞迪不但有意超越特斯拉，他們2022年起積極擴展海外市場，在日本、泰國、德國、澳洲等多國取得市場准入，在部份國家設有自主工廠，形容比亞迪的成功是「中國多年來全力打造汽車製造基地，並期待在全球汽車市場佔有一席」的產物。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）預料，電動車或成美中地緣政治新戰場，特別是在電池領域。

奧爾布賴特石橋集團（Albright Stone Group）中國與科技政策高級副總裁特廖洛（Paul Triolo）稱，華府希望減少整個電動車供應鏈對中企的依賴，但中國仍主導電池原料生產，令該產業「去中國化」面臨巨大挑戰。