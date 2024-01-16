近距高清照顯示損毀嚴重：國泰航空機尾撞出大窿　大韓航空左翼斷

撰文：許懿安 張顥庭
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日本北海道新千歲機場1月16日發生兩機擦撞意外，一架韓國大韓航空客機與一架香港國泰航空客機發生碰撞，所幸無人受傷。大韓航空同日稍晚時間發聲明解釋意外起因，並承諾為受影響乘客做出妥善安排。

▼在日本北海道新千歲機場停機坪拍下的兩機受損情況：

事發後，大韓航空在16日稍晚時發聲明稱，公司編號KE766航班當日下午在停機坪完成除冰工作後，由地勤服務公司車輛牽引推出。但這部準備飛往仁川的客機，因地面濕滑以及牽引車操作不當，發生打滑的情況，飛機左翼與停在旁邊的國泰航空CX583班機擦撞。

日本消防部門指，事件中大韓航空客機左主翼出現折斷的情況，而國泰航空客機機身尾部被撞出一個大窟窿，其垂直尾翼的垂直安定面也受損。

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大韓航空聲明指，公司事發後已按標準流程向乘客發布延誤通知，並與機場協調安排乘客下機，之後將全力確保受影響乘客可獲妥善安置。

當時大韓航空機上共有276名乘客及13名機組成員，所幸無人受傷。國泰航空機上並無乘客，亦無人受傷。

身在機場的港人陳先生向香港01提供的影片，顯示候機室玻璃窗外白茫茫一片，有工作人員在為客機機身除冰。候機室內氣氛平靜，有人在打電話：

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