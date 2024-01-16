2024「全球最安全航空公司」排名出爐 國泰躋身前十 第一是誰？
撰文：聯合新聞網
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知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com，於1月15日公佈「2024年前25家最安全航空公司排名」，新西蘭航空公司奪下排行榜冠軍，去年榜首澳洲航空（Qantas）則退居第2名，維珍澳洲航空公司（Virgin Australia）名列第3，香港的國泰航空則位居第9名。
AirlineRatings.com每年都會公布球最安全航空公司名單，評估全球385家航空公司的飛行紀錄以及嚴重事故、最近的致命事故、行業領先的安全措施、專家飛行員培訓評估，以及每家航空公司機隊的年齡等。
2024年最安全航空公司排名（前25家，按圖了解）：
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而2024年全球最安全航空公司，冠軍由新西蘭航空奪得，第2名是澳洲航空，第3名是維珍澳洲航空。第4名至第10名依序是阿提哈德航空、卡塔爾航空、阿聯酋航空、全日空航空、芬蘭航空、國泰航空和阿拉斯加航空。
第11名至第25名則分別是，北歐航空、大韓航空、新加坡航空、 長榮航空、英國航空、土耳其航空、 TAP葡萄牙航空、漢莎航空／瑞士航空集團、荷蘭皇家航空、日本航空、 夏威夷航空、美國航空、法國航空、加拿大航空集團和美國聯合航空公司。
2023年國泰排名第11名，在2024年上升至第9名，成功躋身前十。
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