冰島火山活動頻繁　專家：斷層再次活躍　未來幾年或再噴出熔岩

北歐國家冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）格林達維克鎮（Grindavik）附近發生火山噴發，熔岩流入附近漁港，有建築物着火，居民連夜撤離。專家指出，這表明長期休眠的斷層已經蘇醒，有可能會在未來幾年毫無預警地噴出熔岩。



火山星期天（1月14日）噴出的熾熱熔岩吞沒了首都雷克雅未克（Reykjavik）西南部格林達維克小鎮邊緣的幾座房屋。

該國政府星期一（15日）說，由於上個月的火山噴發威脅，這個漁鎮的大部分人員已疏散，最近的火山活動已有所緩解。

冰島火山多、地質活動頻繁，它橫跨大西洋海脊（Mid-Atlantic Ridge），是分隔歐亞和北美板塊的海底裂縫。

於星期天的噴發是雷克雅內斯半島不到三年內的第五次火山噴發，此前幾個世紀以來該半島從未發生過火山噴發。

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法國巴黎地球物理研究所（Institut de Physique du Globe de Paris）的火山學家阿拉德（Patrick Allard）告訴法新社：「經過八個世紀的停頓和地表活動完全停止後，我們進入了板塊分離的新階段，這可能會持續數年甚至數十年。」

他說，早在2021年3月的第一次噴發之前，科學家就「看到地面扭曲，岩漿從深處升起並滲入」地表以下3至10公里的區域。

中國通訊社報道，當局在上星期六（13日）偵測到火山活動持續加劇，於是連夜撤走居民，火山在數小時後便噴發。民防部門說，在格林達維克北部築起障礙物阻擋熔岩流入，並將熔岩引導到其他方向。

冰島總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）說，此次噴發是相當嚴重的事件，政府會向受影響的人提供支援。

此外，救援人員和科學家正在評估情況，預計噴發不會對其他有人居住的地區造成影響。冰島的國內和國際航班沒有受到影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

