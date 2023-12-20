冰島火山爆發威力減　當局料不影響航班也不構成生命威脅

冰島雷恰角半島（Reykjanes peninsula，又譯雷克雅內斯半島）12月18日有火山爆發，當局19日指爆發強度下降，航班不太可能受影響，房屋仍然安全，也不會對生命構成威脅。不過，當局料火山活動可能會持續數月。



經過數星期強烈地震活動後，冰島西南部的火山18日晚間噴發，熔岩和煙霧噴向空中100多公尺。政府19日的聲明稱，往返冰島的航班沒有受到干擾，國際航班走廊仍然開放。

當局早在上個月，已經疏散首都雷克雅未克西南約40公里、 鄰近火山的小鎮格林達維克（Grindavik）近4,000名居民，擔心熔岩會流向小鎮。但當局最新估計，民房仍然安全。

火山爆發形成一條4公里長的裂縫，熔岩從裂縫中噴出。冰島氣象部門12月19日表示，但裂縫的最南端仍距離格林達維克3公里，火山的噴發威力正在減弱。地質學家奧德森（Bjorn Oddson）也稱，熔岩不會流向格林達維克。

2023年12月18日，冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）格林達維克以北、屬於法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）的哈加山（Hagafell）噴發，天空一片橙紅。（Reuters）

當局表示，在19日晚些時候或20日上午，距離火山約30公里的雷克雅未克地區，仍可能受集體污染影響。冰島大學地球科學研究所副教授Halldor Geirson表示，火山活動這可能會持續幾個月。但「也可能在今天晚些時候或明天停止」，並警告應對格林達維克的安全保持警惕。