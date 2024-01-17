伊朗越境空襲巴基斯坦召回大使　以巴衝突進一步外溢局勢堪憂

伊朗連續第二天對境外目標發動襲擊，16日再用導彈攻擊遜尼派武裝組織正義軍（Jaish al Adl）位於巴基斯坦的基地。這次前所未見越境空襲，導致巴基斯坦2名兒童死亡、3人受傷。



巴基斯坦17日抗議伊朗侵犯其主權，宣布召回駐伊朗大使。此前16日指伊朗侵犯領空。伊斯蘭堡同日召見伊朗臨時代辦，表示強烈抗議。巴基斯坦稱，空襲事件不可接受，並可能會產生「嚴重後果」。

路透社17日引述伊朗Nournews稱，伊朗革命衛隊攻擊的正義軍基地位於巴基斯坦俾路支省（Balochistan）。報道稱，導彈和無人機擊中並摧毀正義軍的基地。

伊朗將正義軍列為恐怖組織。此外伊朗和同樣擁核的巴基斯坦有外交關係，但素來互相猜忌。伊朗以往曾與武裝分子在伊巴邊境作戰，但發射導彈進行越境襲擊是前所未見。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，中）2024年1月5日前往醫院，探望克爾曼爆炸案中的傷者（Handout via REUTERS）

伊朗革命衛隊1月15日使用導彈攻擊伊拉克和敘利亞的目標。伊朗以「打擊恐怖行動策劃者」為名襲擊敘利亞，稱遜尼派激進組織ISIS發動兩宗自殺式攻擊，導致90多人死亡。

這一輪的中東戰火由以巴於2023年10月初開始燃起，如今黎巴嫩、伊拉克、敘利亞都見硝煙，連巴基斯坦也被波及，情況令人擔憂。