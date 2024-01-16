伊朗展開報復　美國領事館附近住宅區遭轟炸

美英聯軍對也門展開空襲後，伊朗軍方亦正式展開還擊。伊朗官媒15日報道，伊朗革命衛隊對以色列情報機構莫薩德（Mossad）在伊拉克庫爾德自治區的情報中心展開空襲，同時打擊極端組織ISIS在敘利亞的據點。

伊朗國家通訊社IRNA消息指，當地時間1月15日晚間，伊朗伊斯蘭革命衛隊使用彈道飛彈發射兩輪空襲，先後瞄準了分別位於伊拉克的「間諜中心」和敘利亞的「恐怖主義據點」。伊斯蘭革命衛隊明確指出，莫薩德位於伊拉克庫德斯坦首府厄比爾（Erbil）的總部是這次攻擊的目標之一。

伊朗革命衛隊對以色列莫薩德組織位於伊拉克庫德斯坦的總部展開空襲。（伊朗媒體IRNA/資料圖片）

消息指出，革命衛隊襲擊厄比爾東北方靠近美國領事館的一處住宅區，稱其中包括莫薩德的情報中心，造成至少4名平民死亡，6人受傷，包括當地千萬富翁迪扎耶（Peshraw Dizayee）及其家人都遇難，厄比爾亦全面停飛。

兩名美國官員向路透社表示，沒有任何美國基礎設施在襲擊中受損。美國國務院譴責伊朗週一在伊拉克北部城市埃爾比勒附近發動的襲擊，發言人米勒（ Matthew Miller）表示:「我們反對伊朗魯莽的飛彈襲擊，這破壞了伊拉克的穩定。」美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）當地時間15日表示，攻擊並未針對美國人員或設施，但她指責「這是一系列魯莽和不精確的攻擊」。

伊朗革命衛隊在發布的第二則公告中稱，發現了ISIS在敘利亞的據點，伊方發射多枚彈道導彈摧毀之，並指出「這是為了回應ISIS在伊朗犯下的一系列罪行」。1月3日，伊朗東南部城市克爾曼市發生連環爆炸案，導致近90人死亡，近300人受傷，ISIS分支組織「ISIS-K」其後承認責任。