日本福岡宮若市長涉欺凌　「生三個才叫女人」逾百人投訴

日本政壇又爆醜聞，福岡縣宮若市的75歲市長鹽川秀敏，被指職權欺凌市政府員工，調查指逾百名員工稱曾被欺凌，又或曾目擊相關事件，佔受訪人數60%以上。他又被指涉及性騷擾，並發表貶低女性的言論。



75歲的鹽川秀敏於去年3月當選宮若市長選舉，西日本電視台（TNC）報道，他去年11月被披露職權欺凌，包括曾辱罵員工，又冒犯因病要求離職的職員，並質問申請育兒假的員工說：「有必要夫婦同時休育嬰假嗎？」

日本放送協會（NHK）也報道，鹽川又曾對女員工發表涉嫌性騷擾的言論，包括「女人只有生過孩子才真正成為女人」、「生過孩子的女人和沒生過的完全不一樣」等言論，有女職員直言不當。

鹽川秀敏在去年11月爆出欺凌員工後，當局已至少接獲9宗報告。市議會成立委員會調查，工會上月亦對237名員工進行調查，超過60%指控曾被性騷擾或曾目擊。

工會調查也發現一些新證詞，其中包括鹽川也曾在會議上表示，「女性只有在生了三個孩子後，才算能獨當一面」、「政策部門不需要女性」、「政策基本上是男人制定的」等。消息引起社會反彈，當地市民曾在1月16日抗議。

鹽川秀敏上月曾就引起風波道歉，但受訪時稱不記得曾否發表相關言論。他也拒絕主動辭職，稱去留問題仍稱有待最終調查結果。