日本校園欺凌創新高　2022年度接近68.2萬宗

撰文：蕭通
出版：更新：

日本文部科學省10月4日公布，2022年度中、小學及特殊學校的欺凌事件近68.2萬宗，比前一年增加增加逾6.6萬宗、增幅為10.8%，即每1,000名學生中有多達53.3宗欺凌事件。該項調查發現，曠課30天以上的學生多達29.9萬人，比前一年度增加22.1%，是連續10年增加，並刷新歷來新高紀錄。

文部省公布的年度調查報告稱，校園欺凌事件在新冠疫情期間大幅下降，原因是各類學校大量停課，但之後再次增加，且達到歷史最高水平。分析認為，隨着社團活動、學校活動等恢復，人際接觸的機會增加，加上社會對欺凌問題的意識增強，令欺凌事件的報告量有所上升。

該年度的68.1萬宗欺凌事件中，嚴重欺凌有923宗，比前一年度增加217起、增幅為30.7%，也是歷年最高。 截至2022年度末，接獲報告的欺凌事件中，有52.5萬宗獲得解決，佔整體77.1%。

至於校園暴力行為也增加，中、小學生暴力行為有9.5萬宗，較前一年增加近1.9萬宗，增幅為24.8%。每1,000名學生中，暴力事件有7.5宗。

另外，中、小學自殺人數上升，2022年度有411人，比前一年的368人有所增加，是有紀錄以來第二高，報告直指問題令人擔憂。

日本高中足球社爆出虐生醜聞　教練被揭毆打少年　反而自稱受害人日本中學生疑遭欺凌懷恨　攜刀回校刺殺同學被捕十級坎坷日本女：被同學3樓推落街　自拍驚變靈異照　職業更另類日本14歲女生長期被同學欺凌逼拍裸照　失蹤38天融雪後終發現遺體人權觀察：日本虐待年輕運動員普遍　打至流血不停手脫光衣服性侵
日本
欺凌
校園欺凌