伊朗首次實戰使用新型遠程導彈「海巴爾殺手」　射程可達以色列

伊朗的一連串跨境導彈襲擊首次展示這個伊斯蘭共和國遠程武器庫的新組成部份，表明其遠程武器或許具有直接打擊以色列的能力。



據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，伊朗革命衛隊本週從伊朗西南部發射精確制導的「海巴爾殺手」（Khaibar-Shekan或Khaibar-Breaker）彈道導彈，從1300公里之外對敘利亞的極端組織ISIS進行打擊。這也是革命衛隊歷史上距離最遠的此類打擊行動。

彭博社引述報道說，這個距離幾乎與打擊以色列特拉維夫（Tel Aviv）所需的距離完全相同，伊朗以前曾將其導彈的研發與該國和以色列之間的長期敵對關係聯繫起來。伊朗通常通過包括巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在內的代理組織與以色列發生衝突，而不是直接發動攻擊。

伊朗2024年1月18日要求巴基斯坦就空襲行動提供解釋，圖為伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2022年10月在德黑蘭發表演說（Iran's Foreign Ministry via REUTERS）

德黑蘭方面說「海巴爾殺手」的最大射程為1450公里，並且可以突破以色列的反導彈防禦系統。導彈的名字似乎指的是位於現代沙特阿拉伯的一個城堡，7世紀時，穆斯林先知穆罕默德曾在此與猶太人發生過戰鬥。

智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）的研究員欣茨（Fabian Hinz）說：「這可能是他們擁有的射程可以打擊以色列的最先進導彈……當然，如果要用它來對付以色列，你必須面對的一個事實是，以色列擁有世界上最好的導彈防禦系統之一。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

