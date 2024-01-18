伊朗巴基斯坦為何互空襲　遜尼派武裝正義軍與分離組織BLA成目標

伊朗與巴基斯坦先後空襲位於對方境內的目標，引發國際關注。為何兩方突互襲？伊朗的目標則是遜尼派武裝組織正義軍（Jaish al Adl），巴基斯坦反擊行動的目標則是分離組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，BLA）。兩國互表不滿，中東局勢進一步升溫。



這次事件始於伊朗1月16日以空襲遜尼派軍事基地為由，越境襲擊巴基斯坦境內的遜尼派武裝組織正義軍（Jaish al Adl，簡稱JaA）。

正義軍屬遜尼派內激進軍事組織，是真主旅（Jundallah）的分支，真主旅2002年左右由里吉（Abdolmalek Rigi）創立及領導，直至其2010年遭伊朗政府處決，此後出現多個分裂團體，其中正義軍在2012年左右成為當中最具影響力的組織。

正義軍在伊朗東南部和巴基斯坦西部俾路支省活動，俾路支省與伊朗、阿富汗接壤，也正是這次發生空襲的地方。

伊朗2024年1月18日要求巴基斯坦就空襲行動提供解釋，圖為伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2022年10月在德黑蘭發表演說（Iran's Foreign Ministry via REUTERS）

巴基斯坦1月18日「報復」，以戰機越境攻擊伊朗南部，據路透社18日報道，其目標就是巴基斯坦分離組織俾路支解放軍。

俾路支武裝數十年來一直倡導獨立，批評中央政府不公平地開採俾路支省豐富的天然氣和礦產資源，武裝會以省內的天然氣項目、基建、哨所為目標展開攻擊，也會在巴基斯坦其他地區發動襲擊。

中國也極為關注俾路支武裝，此因俾路支武裝也有襲擊中國在當地的項目，有時甚至發動針對中國人的攻擊，中國外交部曾多次譴責在巴基斯坦出現的恐怖主義行徑，要求巴方嚴懲兇手，採取措施確保中國公民人身安全。

半島電視台18日引述安全分析師提普（Ihsanullah Tipu）指，伊朗在巴基斯坦境內發動攻擊後，此向巴基斯坦提供採取同類行動的理由，以打擊反巴基斯坦武裝組織的庇護所，巴基斯坦認為這些組織有基地位於伊朗境內。

伊朗和同樣擁核的巴基斯坦有外交關係，但素來互相猜忌。伊朗以往曾與武裝分子在伊巴邊境作戰，但發射導彈展開越境襲擊是前所未見。