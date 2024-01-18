日本向美國採購戰斧巡航導彈　簽署合約文件

日本政府1月18日與美國簽訂一系列合約文件，包括從2025年度到2027年度採購美製的戰斧巡航導彈。美國國務院2023年11月17日批准向日本出售400枚戰斧巡航導彈及相關設備，中國外交部當時批評美日有關舉動加劇軍備競賽勢頭。



共同社18日報道，日本防衛相木原稔和美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）在防衛省交換有關合約文件。木原稔表示有關計劃有助於增強日本的防衛能力，伊曼紐爾則透露美軍最快3月開始對日本自衛隊推行運用「戰斧」的訓練。

日本政府最初計劃自2026年度起的兩年內，引入400枚戰斧最新型Block 5導彈，至2023年10月的美國與日本防長會談上，雙方確認把開始引進時間提前至2025年度，同時在採購的400枚導彈中，最多200枚改為舊型號Block 4。

日本防衛省18日又表示，日方也新簽署購買挪威製遠程巡航導彈JSM的合約，計劃在2026年度引入。

2023年11月美國國務院宣布批准向日本出售400枚戰斧巡航導彈及相關設備時，中國外交部發言人毛寧表示對有關動向表示關切，她指美國近年為了謀求單方面軍事優勢，不斷強化與盟國軍事合作，縱容、支持日方一步步突破和平憲法，在強軍擴武的道路上愈走愈遠。

中方又指美日有關舉動加劇軍備競賽勢頭，衝擊地區和平與安全，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，損害以國際法為基礎的國際秩序。