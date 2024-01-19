日本SLIM探測器準備「狙擊」月球　挑戰成為全球第五個登月國家

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型探測器「SLIM」計劃在1月19日深夜着陸月球表面，假如成功，日本將成為全球第五個實現登月的國家。



綜合共同網、路透社及《衛報》報道，JAXA指，「SLIM」14日進入高度約600公里的月球圓形軌道，並會在19日將高度降至約15公里，當地時間20日凌晨0時前後開始最終下降，目標在大約20分鐘後降落在月球赤道南側的「酒海」隕石坑附近。

JAXA希望「SLIM」可以在目標100米範圍內着陸，稱為今次是史無前例的嘗試，因此亦被形容為「月球狙擊手」。當局估計需時最多一個月分析「SLIM」是否準確「命中目標」。一旦成功，人類將來的登月任務可以邁向「任意降落」月球的模式。

「SLIM」在去年9月7日由H2A火箭從鹿兒島種子島宇宙中心搭載升空，飛行約4個月之後於聖誕節日進入繞月軌道。它到了14日調整噴射推進劑位置，進入月球圓形軌道，目前機體狀態正常。

這個探測器如果成功着陸，將是日本的首次，亦繼前蘇聯、美國、中國、印度之後的第5個實現登月的國家。「SLIM」在登月後，將部署一個約微波爐大小的跳躍飛行器，以及用於拍攝、尺寸與一個網球相若的探測車。