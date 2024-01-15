美國52年來首次重返月球失敗　「游隼號」登月艙或再入大氣層燒毀

美國時隔52年來首次「重返月球」任務確定失敗。

當地時間1月13日，美國航天機械人技術公司（Astrobotic）在其官方網站宣布，由於推進劑泄漏，「游隼號」登月艙（Peregrine Lunar Lander）已經不可能在月球上軟着陸。目前「游隼號」正在飛回地球，可能會在地球大氣層中燒毀。



這是航天機械人技術公司就「游隼號」登月任務發布的第16份聲明。航天機械人技術公司表示，儘管燃料泄露的情況已經有所減緩，但延長登月艙在軌壽命已經不再工作組的首要目標。「游隼號」目前已經在太空中運行了5天8小時，最遠距離地球約389,461公里。

香港時間1月8日下午3點18分，美國聯合發射聯盟（ULA）研發的「火神半人馬座（Vulcan Centaur）」火箭運載火箭在卡納維拉爾角（Cape Canaveral）執行首飛任務（CERT-1），將美國航天機械人技術公司開發的「游隼號」登月艙送入太空。這是時隔52年以後，美國再次執行月球飛行任務。

美國上一次發起登月任務還要追溯到1972年12月，當時執行阿波羅17號（Apollo 17）任務的塞爾南（ Gene Cernan）和施米特（Harrison Schmitt）成為第11位和第12位登上月球的人，但自那之後NASA月球任務的時代便落幕了。

據航天機械人技術公司介紹，在抵達目標軌道之前，它將在地球上空滑行28分鐘，隨後前往月球。但在成功發射約7小時後，該公司表示，由於推進器出現「異常」，「游隼號」對日定向姿態機動控制出現問題，地麵團隊正努力嘗試解決。登月艙的太陽能板需要對日定向為所攜帶電池充電，儘管工程人員「臨時」想出一種方法，調校登月艙傾斜方向，但「游隼號」顯然已經損失了不少有限的推進劑。

隨後工作人員發現「游隼號」的推進系統出現重大泄漏，導致其偏離原本航線。為了在飛行中保持正確方向，「游隼號」的姿態發動機不得不持續運作以改變矢量，這進一步導致其燃料消耗。而當推進劑完全耗盡之後，「游隼號」的太陽能電池板將不再有能力收集陽光，並因此喪失動力。

到了9日，航天機械人技術公司宣布，由於遭遇推進系統故障，「游隼號」登月艙已經無法在月球軟着陸。

儘管如此，航天機械人技術公司任在試圖「搶救」登月艙，還樂觀的認為生存時間比預期長，甚至一度宣布「游隼號」抵達了距離地球38萬公里的月距（ lunar distance）。

1月12日，航天機械人技術公司在社交媒體上寫道「我們最初的軌道是在發射後的第15天登陸月球的，目前我們的推進劑估計在15天的期限內就會耗盡燃料，然而，我們的工程師仍然對延長游隼號的預期壽命持樂觀態度。」

航天機械人技術公司表示，「游隼號」攜帶的20個載荷中，所有10個需要電力的有效載荷都得到了電力，另外10個有效載荷則是被動的，比如客戶的骨灰。其中一些儀器正在深空收集有用的數據。

不過，在搶救一個星期以後，「游隼號」最終沒能繼續履行使命，重力將會把這部月球探測器拉回地球。

美國業界認為，「游隼」的探月任務標誌着美國國家航空航天局下一階段月球探索的基調，也就是將相關任務外包給私營企業，先以探測器探索月球，再展開載人任務。然而，連續出現的問題讓這種設想受到外界的質疑。

在「游隼」探月任務受挫的消息傳出後，美國大空總署（NASA）當地時間9日召開簡報會表示，將原定於2024年進行的「阿耳忒彌斯2號」（Artemis 2）載人繞月飛行任務推遲至2025年9月，將原定於2025年進行的「阿耳忒彌斯3號」（Artemis 3）載人登月計劃推遲至2026年9月。

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