拉夫羅夫：美俄難有任何戰略安全對話

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）抨擊美國向烏克蘭提供支持，同時排除與華盛頓進行任何的戰略安全對話，對核大國對抗的風險發出了警告。



彭博社報道，拉夫羅夫星期四（1月18日）在莫斯科舉行的年度新聞發佈會上對記者說：「已經有越來越多關於核大國爆發直接衝突的說法……西方的制約因素越來越少。」

他指責美國及其歐洲盟友因俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭而與莫斯科升級對抗。俄羅斯的入侵引發了二戰以來歐洲最大的衝突。

他說：「我們認為，不僅沒有在軍備控制方面採取進一步聯合舉措的任何理由，也沒有與美國就整體戰略穩定進行對話的任何依據。」

拉夫羅夫準備前往紐約，參加下周的聯合國安理會會議。俄羅斯對烏克蘭的入侵原本預計僅持續數日，但俄軍攻勢一再遇阻，俄羅斯於是再三以核武力威脅，引發美國和北約的譴責，也招致了立場相對較為中立的中國和印度等國的批評。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）去年6月份說，拜登政府渴望與俄羅斯商討軍控；幾個月之前，俄總統普京（Vladimir Putin）宣佈暫停遵守新裁武條約。

這份定於2026年到期的條約是限制美俄戰略性核武庫的最後一份協議，美國總統拜登（Joe Biden）稱，普京的退出是「大錯」，並稱沒有迹象顯示俄羅斯有意使用核武器。

現年73歲的拉夫羅夫自2004年以來一直擔任外長，是繼格羅米科（Andrei Gromyko）後，俄羅斯任職時間最長的外長。格羅米科在冷戰時期擔任蘇聯外長28年，直至1985年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

