日本自民黨兩大派系散band？岸田對自家派閥落刀　安倍派今開大會

日本首相岸田文雄1月19日向記者表示，由於自民黨爆發政治資金醜聞，將解散自己不久前還在擔任會長的岸田派的宏池會。岸田18日說，正在研究這個做法的可行性。



我說過，為了恢復對政治的信任，將解散宏池會（岸田文雄派系），但對其他派系不持這種立場。民眾翻着白眼說，這個黨團是可以獲得金錢和權位的地方。為了擺脫這種嫌疑，恢復民眾的信任，必須思考政治組織的規則。 岸田文雄19日對記者說

共同網18日引述岸田文雄稱，正探討解散岸田派。他指如果這樣做有助於挽回政治信賴，那就必須考慮。他避談是否要求其他派系解散。

日本參議院選舉活動於當週正式展開之際，日本首相岸田文雄2022年6月24日現身橫濱，在自民黨競選集會上發表演說。 （Getty）

報道指，岸田文雄18日與多名岸田派幹部磋商後作出判斷。內文提及，已知東京地方檢察廳特搜部計劃以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，對岸田派的前會計負責人立案，岸田文雄看來希望解散派系，以躲避來自黨內外的批評。

東京地方檢察廳特搜部準備起訴宏池會前會計，將按照簡化手續辦理，無須現場庭審就可要求被告按照通過簡化的審判程序按照書面起訴書，要求被告支付罰款或賠償金。

岸田文雄擔任岸田派的宏池會會長至2023年12月，但由於派系政治集資宴會收回扣問題宣布退出。

圖為日本首相岸田文雄2023年12月13日在東京首相辦公室舉行記者會。（Pool via Reuters）

安倍派多名議員捲入回扣醜聞，嚴重影響岸田內閣支持度，他為展示改革決心，成立直屬自民黨主席的政治刷新總部，他親自擔任總部長。

最先爆出回扣醜聞的日本自民黨最大派系「安倍派」，在自民黨正進行派系改革的情況下，今後發展亦備受外界關注。

日本首相岸田文雄2023年1月23日在日本東京議會下院舉行的第一天例行會議上發表施政演說。（Reuters）

安倍派傳出最快19日召開議員大會，有青壯派議員要求幹部辭職，或是解散派系

政治刷新總部16日開會，會上有議員認為，派系已遭民眾質疑，應予解散，但也有議員基於培育人才的觀點，認為派系有必要繼續存在。政治刷新總部17日聽取法律與會計等第三方專家意見，在進行討論後將彙整報告。