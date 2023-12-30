日本黑金醜聞｜「安倍派五人眾」全被問話　岸田文雄危機感加劇

日本執政黨自民黨黑金醜聞持續發酵，警方連日連續對「安倍派」成員的住所和辦公室進行搜查，外界對政府支持度降至最低點，首相岸田文雄表示政府抱持強烈危機感，致力挽回國民信任。



日本警方在12月30日，完成對安倍派成員「五人眾」的問話。所謂五人眾是指前首相安倍晉三所領導的自民黨內派系「清和政策研究會」最有影響力的五人。包括前經產相西村康稔、前官房長官松野博一、前國會對策委員長高木毅、前參院幹事長世耕弘成、前政調會長萩生田光一。

圖為2023年1月23日，日本首相岸田文雄在國會發言。（Reuters）

另外前法務副大臣柿澤未途因涉嫌在東京都江東區區長選舉中賄賂議員，在28日遭警方拘捕，柿澤已宣布退出自民黨。

醜聞對岸田政府造成嚴重衝擊，12月內閣支持率一度跌至16%，創下自民黨執政期間的歷史新低。即使在14日改組內閣，支持度仍只能維持在22%左右。日本首相岸田文雄29日表示，「我們必須抱持強烈的危機感，努力挽回政治信任。」執政聯盟公明黨代表山口那津男指出，需要做出真誠的努力，重新獲得國民的信任。

日本本屆眾議院議員的任期到2025年10月到期，到期時必須解散進行大選。而在2024年9月，岸田文雄的自民黨總裁任期到期，將舉行新的總裁選舉。有分析人士認為，按照岸田內閣目前的支持率，長期政權恐難實現。