立陶宛外長：若特朗普上台從歐洲撤軍　將是波羅的海國家噩夢

2024年美國總統大選日前在艾奧瓦州拉開帷幕，美國前總統特朗普（Donald Trump）首戰告捷，贏得共和黨首場黨內初選，這一結果引起了部份美國盟友的緊張。



據彭博社報道，當地時間1月17日，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）出席了在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇2024年年會。他在論壇間隙接受媒體採訪時稱，如果特朗普「捲土重來」，美國可能會從歐洲撤軍，這將成為波羅的海國家的「噩夢」。

蘭茨貝爾吉斯聲稱，全球穩定「取決於歐盟和美國之間的跨大西洋關係」，「歐洲現在處於極大的危險之中，我們正在計算俄羅斯將局勢升級到下一階段的時間。」

他暗示，歐洲正面臨「俄羅斯入侵」的威脅，俄羅斯下一步可能會「瞄準北約國家」，「如果烏克蘭無法遏制俄羅斯，其他國家將不得不採取行動……該地區的每一個國家都在問自己一個問題：誰來做這件事？」

圖為立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）Twitter賬號2023年2月28日上載的照片。（蘭茨貝吉斯Twitter賬號）

蘭茨貝爾吉斯還說，駐紮在歐洲的美軍對歐洲安全「至關重要」，但歐洲國家也必須採取措施。他表示，他看到了一些「積極的跡象」，德國已經承諾將向立陶宛派遣一個旅。

美國國防部網站發布的訊息顯示，2022年俄烏衝突爆發後，美國向歐洲增派了2萬多名士兵，使得美國在歐洲的駐軍超過10萬人。

特朗普「捲土重來」的前景已經引起歐洲多方的擔憂，多名歐洲領導人開始呼籲歐盟為美國政局的變化做準備。

「政治新聞網」歐洲版1月10日報道稱，歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）近日透露，他在參加世界經濟論壇2020年年會時，曾聽到時任美國總統的特朗普私下表示，如果歐盟受到軍事攻擊，美國將「永遠不會」來援助歐盟。特朗普當時還說，「北約已經死了。」

「這是一個巨大的警鐘，他可能會捲土重來。」布雷頓在談到特朗普時稱：「所以現在我們比以往任何時候都更清楚，當然是要靠自己。我們幾乎所有人（歐盟國家）都是北約成員國，當然我們有盟友，但我們沒有其他選擇，只能大幅增加這一支柱，以便為發生的任何事情做好準備。」

2024年1月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在艾奧瓦州（Iowa）的共和黨總統提名預選勝出。（Reuters）

當地時間1月16日，比利時首相德克羅（Alexander De Croo）在歐洲議會發表講話時警告稱，如果特朗普再次入主白宮，歐洲必須準備好「獨立自主」。

德克羅說：「如果2024年特朗普再次給我們帶來『美國優先』，那麼歐洲將需要比以往任何時候都更加獨立自主。作為歐洲人，我們不應該害怕這種前景，我們應該接受它，歐洲必須變得更加強大、更有主權、更加自力更生。」

2024年美國總統大選已於當地時間15日在艾奧瓦州拉開帷幕，特朗普以51%的得票率輕鬆贏得共和黨首場黨內初選。美聯社等美國媒體指出，如果共和黨初選進程不發生重大變故，特朗普的黨內競爭對手將逐漸失去任何反超的可能性。

目前，特朗普不僅是共和黨總統候選人提名的最有力競爭者，在民意調查中也與美國總統拜登「勢均力敵」。路透社1月10日發布的最新民調顯示，拜登與特朗普支持率各為35%，剩餘30%選民表示暫不願支持兩人中任何一方。

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