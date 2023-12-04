立陶宛指中國解除大部份經濟施壓措施　德媒：中歐峰會前緩和關係

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）11月25日表示中國已解除針對立陶宛的大部份經濟施壓措施後，中國尚未證實，不過德媒就指，這顯示雙方在中歐峰會前緩和關係的決心。



中歐峰會12月7至8日在北京舉行，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）均會訪華，與中國國家主席習近平及總理李強會面。

德國之聲12月2日引述《法蘭克福匯報》（FAZ）的文章指，在中歐峰會前，這發展或減輕與歐盟關係的壓力，又認為此事表明小國也有力量。文章稱中國與許多西方國家及其合作夥伴的關係近來似乎都略有緩和。

根據立陶宛通訊社（ELTA）之前在11月25日報道，蘭茨貝爾吉斯在接受採訪時表示，中國針對立陶宛的大部份經濟施壓措施已經解除，又指雖然雙邊貿易尚未恢復，但在受到各種衝擊中，立陶宛的出口一直在增長，並且在印太地區和歐洲繼續以很成功和強勁的方式成長。

中國外交部11月30日被問及此事時未有證實，發言人汪文斌僅回應稱「中方一貫按照世貿組織的規則行事，也將根據相關的規則處理問題。我們再次敦促立方糾正錯誤，回到一個中國的正確軌道上來。」

立陶宛2021年8月時宣布允許以「台灣」名義設立代表處，北京強烈不滿。中國8月召回駐立陶宛大使，立陶宛則在9月召回駐華大使。中國11月宣布與立陶宛的外交關係降為代辦級，兩國貿易被指大受影響。