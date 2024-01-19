中美農業聯委會會議華盛頓召開　重啟農業合作機制　謝鋒與會

中國農業農村部1月19日公布，中國農業農村部部長唐仁健18日上午在華盛頓與美國農業部部長維爾薩克（Tom Vilsack）共同主持召開中美農業聯委會第七次會議，重啟中美農業合作機制，重申聯委會是兩國農業部門定期交流的重要渠道，承諾要倍加珍惜、精心呵護、穩定運行這一機制。



據中方指，中國駐美國大使謝鋒、美國農業部副部長泰勒也有參加會議及相關活動。

中方表示，雙方圍繞氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流、貿易便利化等坦誠深入交換意見。

唐仁健表示在中美建交45周年之際，兩國農業部門落實中國國家主席習近平與美國總統拜登的三藩市共識，在華盛頓重啟中斷9年的聯委會會議，他形容是中美農業關係史上具有里程碑意義的大事。

中國農業農村部部長唐仁健1月18日上午在華盛頓與美國農業部部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會第七次會議（中國農業農村部）

他指中方願與美方一道，務實推動中美農業合作不斷邁出新步伐，合力穩定糧食和農業發展預期。

據中方指，維爾薩克歡迎並感謝唐仁健訪美，高度評價中國糧食連續多年穩定增長的發展成就，表示美方重視對華農業各領域合作，願與中方在聯委會機制下，照顧彼此關切，響應彼此活動，營造美中農業關系健康發展的良好氛圍。

按照會議議程，唐仁健主持氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流等合作議題，維爾薩克主持貿易便利化議題。雙方達成在聯委會機制下設立糧食安全和營養健康工作組共識。

中方指，唐仁健下午出席與美農業商協會和企業代表對話會並發表主旨演講，對話會由美中貿易全國委員會會長艾倫主持，美國科恩集團董事長兼首席執行官科恩等11位代表發言。會前，唐仁健會見艾倫和科恩。

在美期間，唐仁健還應約會見美國貿易代表辦公室首席農業談判代表麥卡利普。