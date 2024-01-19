日本SLIM探測器成功着陸月球　惟無法發電

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型探測器「SLIM」1月19日深夜着陸月球表面，令日本成為全球第五個實現登月的國家。當局證實，「SLIM」着陸後仍保持通訊，惟它的太陽能電池可能因為角度問題而無法正常運作。



路透社、日本放送協會（NHK）及《衛報》報道，JAXA指，「SLIM」19日距離月球表面高度約15公里開始降落，並在當地時間20日凌晨0時前後開始最終下降，官員指「SLIM」的軌跡符合預期，它以垂直狀況緩緩落下。數據顯示，「SLIM」最終在預定時間降落在月球。

報道提到，美國太空總署的深空網絡（NASA Deep Space Network）顯示，「SLIM」及其中一部用於監察氣溫、輻射及斜坡感應器、約微波爐大小的跳躍飛行器「Lev-1」仍有傳送數據。

JAXA指，「Lev-1」及用於拍攝、尺寸與一個網球相若的探測車「Lev-2」都在「SLIM」降落月面前成功運作。

JAXA總幹事國中均被問到「SLIM」是否成功軟着陸時，稱它仍有傳送遠測數據，反映它大部分儀器仍在運作，因此認為「SLIM」屬成功軟着陸。他亦指，「SLIM」目前靠本身的電池運作，當局正優先安排它向地球傳送數據。

而在着陸前，JAXA希望「SLIM」可以在目標100米範圍內着陸，稱為今次是史無前例的嘗試，因此亦被形容為「月球狙擊手」。當局估計需時最多一個月分析「SLIM」是否準確「命中目標」。一旦成功，人類將來的登月任務可以邁向「任意降落」月球的模式。

日本JAXA的數據顯示，「SLIM」登月探測器1月19日深夜成功着陸月球表面。（Reuters）

「SLIM」在去年9月7日由H2A火箭從鹿兒島種子島宇宙中心搭載升空，飛行約4個月之後於聖誕節日進入繞月軌道。它到了14日調整噴射推進劑位置，進入月球圓形軌道，目前機體狀態正常。

這個探測器為日本帶來首度着陸月球的成就，亦是繼前蘇聯、美國、中國、印度之後的第5個實現登月的國家。