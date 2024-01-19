也門胡塞武裝高級成員：中俄等國船隻可安全穿越紅海

據俄媒《消息報》當地時間19日報道，胡塞武裝政治局成員巴基蒂（Muhammad al-Bakhiti）接受該媒體專訪時表示，包括俄羅斯和中國在內的多國船隻可以安全通過紅海，他們在該海域的航行不會受到任何威脅。



「此外，我們準備確保這些船隻穿越紅海時的安全，因為航行自由對我們國家（也）很重要。」他補充道。

據《消息報》報道，在談到一艘裝有俄羅斯石油的油輪曾遭到胡塞武裝「誤傷」時，巴基蒂對這種情況不會再次發生做出保證。同時他補充道，以色列的船隻或任何與以色列有關的船隻都不可能在紅海安全航行，針對他們的打擊還會繼續。

巴基蒂強調，胡塞武裝追求的不是扣押或擊沉這些船隻，他們的目標是增加猶太國家的經濟成本，逼迫他們結束在加沙地帶的屠殺。他表示，如果遇襲船隻的乘組人員，沒有忽視胡塞武裝發出的警告信號並改變方向，美方為保護以色列利益而造成的進一步局勢升級是可以避免的。

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

在被問到是否擔心將美國和英國的船隻也列入「合法目標」，會導致衝突擴大，甚至引發西方國家地面軍事干預行動的可能，巴基蒂不以為然，嘲諷道「與美國和英國作對的是他們自己的瘋狂和愚蠢」。

「現在他們（美英）的船隻無法使用世界上主要的貿易動脈之一，侵略者國家的損失超過也門的損失。」他說，「如果華盛頓不想擴大衝突，那從一開始以色列對加沙發動戰爭時，就該向內塔尼亞胡政府施壓了。」

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