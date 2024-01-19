紅海局勢｜美軍第五度打擊胡塞武裝目標　拜登稱空襲會繼續

美軍1月18日再度空襲胡塞武裝（Houthis）的目標，為一星期內第五次，成功摧毀兩枚反艦導彈。美國中央司令部發聲明稱，該兩枚導彈正瞄準南紅海並準備發射，對該地區航運和美國軍艦構成「迫在眉睫的威脅」。總統拜登（Joe Biden）同日表示，即使空襲無法阻止胡塞武裝對商船的攻擊，美國仍將繼續空襲該組織。



美國國防部稱，最新的空襲是出於自衛，並非與對方開戰。而此前一天，美軍曾發射戰斧巡航導彈，摧毀胡塞武裝14枚導彈和發射器，並將其再次列為指定全球恐怖組織（Specially Designated Global Terrorist，SDGT）。

英國海事安全公司安布里（Ambrey）同日表示，一艘懸掛馬紹爾群島國旗的美國貨船報稱，遭到四架無人機在上空盤旋，其中一架無人機落入水中。貨船沒有損壞或人員受傷，貨船已繼續航行。

拜登：伊巴衝突顯示伊朗在區內不受歡迎

另外，拜登18日飛往北卡羅來納州（North Carolina）時表示，伊朗近日和巴基斯坦的衝突，顯示伊朗在該地區不受歡迎，白宮不希望看到衝突升級。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby ）在空軍一號向記者表示，華府正在密切關注伊朗與巴基斯坦的衝突，不希望看到南亞和中亞局勢明顯升級，美方正在與巴基斯坦保持聯繫。柯比又稱，伊朗對巴基斯坦的攻擊，是該國破壞地區穩定的又一例子。

2023年11月6日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表講話。（Reuters）

聯合國秘書長促伊朗和巴基斯坦克制及對話

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日敦促，伊朗和巴基斯坦需保持最大克制，避免緊張局勢進一步升級。他強調，兩國分歧須根據尊重主權、領土完整和睦鄰原則，通過對話與合作和平解決。