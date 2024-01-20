美國大選2024︱黑利表明拒任副手　特朗普：她沒條件當總統

美國南卡羅來納州前州長黑利（Nikki Haley）星期五（1月19日）向新罕布什爾州（New Hampshire）選民表明，如果前總統特朗普（Donald Trump）贏得共和黨總統候選人提名，她不會考慮成為特朗普的競選搭檔。



特朗普15日在艾奧瓦州（Iowa）舉行的共和黨首場總統初選輕鬆勝出，分別排在第二和第三位的佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）和黑利的得票率，與特朗普差了一大截。

黑莉一直以來都說自己「對二號沒興趣」。本週，她在偏中立的新罕布什爾州拉票時，首次明確排除擔任副手的可能。

美國政治新聞網《政治報》（Politico）和《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，黑利星期五在新罕布什爾州阿默斯特（Amherst）一間餐館對支持者說：「我不想成為任何人的副總統。這根本不用談。」

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月16日在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）出席競選集會。（Reuters）

另據《紐約時報》（New York Times）報道，特朗普星期五晚稱黑利「沒有當總統的條件」。他說：「我這麼說的意思是，她應該不會是我的副總統人選。」

共和黨籍參議員斯科特（Tim Scott）當晚出席特朗普在新罕布什爾州的競選集會時，宣布支持特朗普，人們開始議論紛紛，猜測特朗普可能選擇斯科特當他的競選搭檔。

此前，斯科特是共和黨初選中唯一一個非洲裔總統競選人，他在2023年11月宣布退出共和黨初選。

特朗普1月早些時候說，如果他贏得共和黨提名，他已有一個競選搭檔人選，但他拒絕透露是誰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

