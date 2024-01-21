共和黨初選｜新罕布什爾州的最後一戰　黑利已無望反勝特朗普？

1月23日的新罕布什爾州（New Hampshire）共和黨初選，很可能會為這場短暫的選戰劃上句號，確認特朗普（Donald Trump）將再次代表共和黨出戰2024年總統選舉的事實。

這是一場兩個人的選舉：一邊是不用多介紹的特朗普，另一邊是前南卡羅來納州（South Carolina）州長、前美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。

至於還在參選的佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），此前幾乎沒有投放資源在新罕布什爾州，已經將目光轉向2月24日初選的南卡羅來納州。

美國共和國總統候選人、前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）2024年1月16日在新罕布什爾州（New Hampshire）布雷頓森林（Bretton Woods）出席競選活動。（Reuters）

新罕布什爾州的選戰，極具歷史重演的意味。第一種歷史重演是一週之前的歷史。

在1月15日舉行黨團會議初選的艾奧瓦州（Iowa），全力投入該州謀求突破、走遍全州99個縣的德桑蒂斯，得到了該州共和黨籍州長雷諾茲（Kim Reynolds）背書助選，最終只得票21％，大敗於特朗普的51％。突破不成，今天的德桑蒂斯已變成陪跑者，這場失敗的選戰最終還可能構成其政治生涯的提早終結。

同樣地，黑利在新罕布什爾州也得到該州共和黨籍州長蘇努努（Chris Sununu）的支持，後者帶着黑利在該州各地直面選民拉票。剛剛在艾奧瓦得票19％風塵僕僕趕到新罕布什爾的黑利，在蘇努努的陪同下，還罕有地向特朗普開火，打「年齡牌」將他同拜登相提並論：「當國家亂成一團、全世界都着了火，我們真的想要兩個80歲老人競逐總統嗎？」

2023年12月28日，黑利與新罕布什爾州州長蘇努努一同直面選民拉票。蘇努努否認會當黑利的副手。（Reuters）

但蘇努努的支持能幫助黑利勝選嗎？

新罕布什爾州有較多的高學歷溫和派共和黨選民，而本來在該州有近10％黨內支持的「唯一反特朗普候選人」、前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）也退了選，被認為有助黑利。但根據15日艾奧瓦黨團會議初選後的兩項民調，特朗普在新罕布什爾州的支持度分別是52％和50％，黑利則為38％和36％。

新罕布什爾州的初選是選民直接投票，而不是像艾奧瓦黨團會議般先討論再投票，變數較少，民調準確度較高。看來黑利在數日內追過特朗普的機會甚微。有分析認為，黑利在新罕布什爾州的得票上限大概是45％，可供她在落敗後宣稱自己仍有反勝特朗普的機會。

新罕布什爾州支持黑利的牌子。新罕布什爾州容許無黨派中間選民即場在共和黨初選中投票，對黑利選情較為有利。（Reuters）

可是，宣稱歸宣稱，如果黑利沒有讓人大跌眼鏡的驚人突破，共和黨選民將會全面「西瓜靠大邊」，歸順在特朗普麾下——事實上，像佛羅里達國會參議員魯比奧（Marco Rubio）等政客在看到艾奧瓦州結果之後已投入了特朗普陣營。

德桑蒂斯在艾奧瓦州之敗，可能會在23日的新罕布什爾州初選中重演在黑利身上。此後，黑利將會同德桑蒂斯一樣，就算不正式退休，也只能苟延殘存。

黑利心中所希望的，是另一段歷史的重演。在1988年的共和黨初選中，現任州長蘇努努的父親約翰（John Sununu）也是州長，當時老布殊（George H.W. Bush）就是在約翰的支持下以「艾奧瓦排名第三」的成績在新罕布什爾州從後趕上，最終贏得共和黨總統提名，並入主白宮。

在艾奧瓦初選後宣布退選的印裔生物科技富商拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）1月16日為特朗普站台。拉馬斯瓦米競選期對特朗普「有讚無彈」，其在新罕布什爾州的支持似乎已流向了特朗普。（Reuters）

不過，當日列根主義之下的共和黨並不是今日的共和黨，當日身為列根副總統的老布殊要挑戰的也不是列根，跟今天在特朗普主義籠罩下的共和黨中挑戰特朗普本人的黑利情勢迥異。

1988年的選舉歷史，大概不會再在今天重演。

黑利在新罕布什爾州幾乎已可下定論的敗選，可算是共和黨被特朗普騎劫的故事插曲。

從2016年特朗普利用其直通草根選民的天才獲得了共和黨提名之後，共和黨人所要面對的困難就只得一個：到底是要緊守共和黨的傳統路線，還是跟着特朗普的尾巴走？

近八年來，大部份政客的選擇（又或者可以說是「不選擇」）是「中間路線」，時而跟着特朗普，時而假裝跟從特朗普，時而重返共和黨的傳統政治。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月16日在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）出席競選集會。（Reuters）

一些人選擇了傳統路線，像有份參選國會暴亂案調查的前國會眾議員利茲切尼（Liz Cheney）一般，已被完全邊緣化，權力盡喪。

一些人則希望「比特朗普更特朗普」，像大搞文化戰爭（反墮胎、反ESG投資、反移民、反多元性明認同等等）的德桑蒂斯一般，但他們不知道特朗普不是一種政策，而是一種旁人難以模仿的整體政治風格。這些人只強調了特朗普的一部份，特朗普的支持者當然不會收貨，特別是像德桑蒂斯一般走出來以特朗普路線來挑戰特朗普的。

黑利的路線，明顯是大多數共和黨人所選擇的中間路線，講究傳統政治和特朗普之間的巧妙平衡。因此，此刻遲來開始向特朗普進行攻擊的黑利，也只能將攻擊重點集中在後者難以否認的年齡問題之上。

（以下是一段特朗普自己也在社交媒體上分享過的「上帝創造特朗普」宣傳片，引來網民無盡嘲弄，但其支持者卻樂在其中，這種政治風格，誰能模仿得了？）

問題是，這種平衡功夫只適用於安於特朗普領導現狀的共和黨政客，而不適用於黑利一般的特朗普挑戰者。

於是，到最後，黑利對於選民的賣點就只剩下她不是特朗普的這一點。但「不是特朗普」的政治路線是民主黨的專利，也是拜登未來唯一可能擊敗特朗普的政治旗織。在特朗普化後的共和黨中走「不是特朗普」路線來挑戰特朗普，難逃失敗厄運。

共和黨所欠缺的，並不是傳統政客，也不是特朗普派，更不是左右不是人的中間派，而是一個能夠以個人整體政治風格和政治路線，超越「特朗普與否」的二元劃分，直接吸引共和黨選民的人物。不告別由特朗普定義的正反話語體系，共和黨就不會有人能擊敗特朗普。

八年來，這個人從來沒有出現過，整個共和黨的政治爭論依然被特朗普一個人所定義。

從黑利即將面臨的失敗來看，2024年，跟2020年一樣，並不是共和黨能有望逃出特朗普魔掌的一年。