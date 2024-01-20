以色列被指空襲敘利亞5死　伊媒：包括4名伊朗革命衛隊軍事顧問

敘媒1月20日稱，敘利亞首都大馬士革（Damascus）邁宰區（Mazzeh）一棟住宅樓宇遭襲擊，指控疑是以色列所為。卡媒20日引述英國敘利亞人權觀察組織（SOHR）稱，這次遇襲的大廈內有「與伊朗結盟的領導人」在開會，5人死亡。伊媒20日引述伊朗革命衛隊指，確認4名軍事顧問被殺。



路透社20日指，當地另有傳媒稱首都傳出爆炸聲。報道引述消息人士稱，這次襲擊使用精確導引導彈，夷平那棟建築物。

《以色列時報》（The Times of Israel）20日稱，影片顯示，邁宰區傳出大量濃煙。

半島電視台（Al Jazeera）20日引述消息人士指，受襲目標是伊朗革命衛隊情報部門，事發時伊朗革命衛隊的一名高級情報官員和他的助手身處大廈內。消息人士表示，這次襲擊可能旨在報復伊朗革命衛隊襲擊埃爾比勒（Erbil）以色列情報和特勤局摩薩德（Mossad）安全屋。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）20日引述消息人士稱，伊朗革命衛隊駐敘利亞情報部門負責人、其副手、以及另外兩名伊朗革命衛隊成員喪生。