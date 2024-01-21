兩國方案名存實亡　以色列人只想繼續打仗

美國總統拜登（Joe Biden）在1月19日，才表示以色列未有反對兩國方案，翌日以色列的聲明就予以否認：以色列不會放棄對加沙與約旦西岸的完全控制權。在以色列，兩國方案已似乎已名存實亡。



以色列不時出現反對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的聲音，但這與外國反對以色列，支持巴勒斯坦的不同。在以色列抗議的只是政府遲遲未能把人質帶回家，而非停戰。

蓋洛普（Gallup）最近的一個民調顯示，有75%的以色列猶太人認為應該忽視美國壓力，繼續加沙的戰爭，更有65%的人反對建立獨立的巴勒斯坦國。

圖為1月2日，已被炸至廢墟的加沙地帶，多處建築物被毀。（Reuters）

以色列人對兩國解決方案持續抱懷疑態度，他們一直不太相信猶太國家能夠與巴勒斯坦國家共存。在10月7日哈馬斯發動攻擊後，使得全國更加齊心投入戰爭擊毀巴勒斯坦，這也是內塔尼亞胡政府今天仍在戰爭的最大動力。

如果選舉很快舉行，這不一定對內塔尼亞胡本人或利庫德集團有利。大多數以色列人把哈馬斯的襲擊歸咎於內塔尼亞胡，他們充滿憤怒，只是希望他離開。

這表明，巴勒斯坦人的未來和他們建國的願望將繼續被放置一邊，更不用說對兩國解決方案進行討論。

無法否決兩國方案

前以色列總理埃奧爾默特（Ehud Olmert）表示，以色列人不會相信巴勒斯坦人，甚至會憎恨他們：「但在和別人爭論時我會問，解決方案是什麼？你認為我們可以無限期地控制450萬人口而不給予他們權利，進行無限期的佔領，這樣行得通嗎？然後他們理所當然沒有答案。」

當被問道如何說服以色列人考慮兩國解決方案時，奧爾默特表示：只需要去做，這是一種領導行為，而這是以色列目前所缺少的。

圖為2023年12月24日，以色列總理內塔尼亞胡在特拉維夫舉行會議。（Reuters）

「從我的政治生涯中我學到，有時候現實是由領導者的堅定決心和果斷決策創造的。什麼受歡迎，什麼不受歡迎其實並不重要。兩國解決方案從來不是以色列大多數人支持的觀點。但如果得以實施，大多數人將會接受它。」

1979年埃及總統薩達特（Anwar al-Sadat）和以色列總理貝京（Menachem Begin）簽署了埃及-以色列和平條約。以色列冒着極大的風險簽署條約，兩國最終得在翌年建交，兩人亦因此獲頒諾貝爾和平獎。

奧爾默特不認為內塔尼亞胡會改變立場：「因為對他來說，這意味着他的政治生涯會即時結束——他的右翼執政聯盟將會瓦解。」