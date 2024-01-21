以巴衝突︱瑞士檢察部門：以色列總統被指違人道罪　遭刑事起訴

瑞士檢察部門1月19日表示，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）18日出席達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）時，有組織向他提出刑事起訴，指他在加沙戰爭中違反人道罪行。



《以色列時報》（Times of Israel）及半島電視台（Al-Jazeera）19日報道，瑞士聯邦檢察官辦公室證實接獲對赫爾佐格的刑事起訴，當局會根據通常程序審視，並已經與外交部商討有關人士的豁免權問題。

檢察部門沒有透露起訴人身份，不過報道指，一個稱為「反人類罪法律行動」的組織發聲明指，多名匿名人士向聯邦檢察部門，以及巴素爾、首都伯爾尼（Bern，又譯伯恩）及蘇黎世的地方政府提出訴訟，他們要求像南非向海牙聯合國國際法院提出的官司一樣，就以色列在加沙的軍事行動提出刑事訴訟。

該組織亦稱，在例如涉嫌違反人道罪等特定情況下，當局可以撤銷特定人物的豁免權。

赫爾佐格在達沃斯論壇上表明以色列的加沙問題上的立場，重申以色列的軍事行動屬自衛性質，並批評南非提出訴訟的做法是等於支持殘暴及野蠻主義。