美國埃及卡塔爾推「分階段計劃」結束以巴衝突　以色列哈馬斯搖頭

《華爾街日報》1月21日獨家報道，美國、埃及與卡塔爾正在推動分階段結束以巴衝突的計劃。參與談判的外交官指，計劃首步從推動哈馬斯（Hamas）釋放人質開始，以尋求以色列從加沙撤軍，最終結束戰事。



調解人員提出了一項為期90天的計劃，該計劃第一階段是：首先，暫停戰鬥一些天（未說明日數），哈馬斯首先釋放所有以色列平民人質，而以色列將釋放數百名巴勒斯坦囚犯，從加沙的城鎮撤軍；巴人可在加沙自由流動；無人機監視結束，以及進入加沙的援助增加一倍。

在第二階段，哈馬斯須釋放以色列女兵並移交遺體，以色列將釋放更多巴勒斯坦囚犯。埃及官員稱，雙方要在第三階段分別釋放以軍士兵，以及哈馬斯認為是士兵的戰鬥年齡人員，而以色列將在加沙現時邊界之外重新部署部份部隊。

2024年1月14日，以巴新一輪衝突爆發滿100天。特拉維夫的民眾再次集會，再次呼籲釋放以色列人質。（Reuters）

以哈皆不接受

報道稱，以方或哈馬斯都不同意那些條款，因當中包括與己方立場相悖的東西。哈馬斯媒體顧問諾諾（Taher Al-Nono，暫譯）指，會談並未真正取得進展。以色列並未即時回應該報置評要求。

埃及官員稱，談判中討論的項目，還包括為加沙重建設立國際基金以及為哈馬斯政治領袖提供安全保障。但那些波斯灣國家稱，如沒有一條明確且不可逆轉的巴勒斯坦建國道路，它們就不會如以色列呼籲那般，為加沙重建出資。

這名官員還說，計劃隨後設想的是，為實現永久停火、以色列與沙特阿拉伯等阿拉伯國家關係正常化，以及重新啟動建立巴勒斯坦國的進程而進行談判。

圖為以軍士兵在加沙執行地面行動，以色列陸軍1月19日發布。（Reuters）

報道引述聽過談判內容的介紹的消息人士稱， 以色列及哈馬斯自11月30日最後一次停戰後，談判陷入僵局多週，現在至少願意再次參與討論。他形容雙方願意討論該計劃是正面一步，又指調解國正致力彌合分歧。

知情人士稱，未來幾天將在埃及開羅繼續進行談判。

埃及官員指，以色列代表在會上繼續推動停戰兩週，供雙方交換人質及囚犯，但抗拒討論着眼於永久停火的計劃；哈馬斯則尋求獲得最大利益，希望僅以手上人質換取永久停火，以及數千名巴勒斯坦囚犯獲釋。

埃及官員稱，談判其中一個障礙是哈馬斯的內部分歧。