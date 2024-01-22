不結盟運動峰會閉幕　副總理劉國中：中國永遠是發展中國家一員

不結盟運動（Non-Aligned Movement）第19次峰會在烏干達首都坎帕拉（Kampala）閉幕。峰會通過《坎帕拉宣言》，強調促進多邊主義、加強不結盟運動的國際作用、敦促聯合國安理會加快改革，並強烈譴責以色列對加沙的軍事行動。



中國國家主席習近平特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中，出席峰會並發表致辭。他表示，不結盟運動要繼續堅持獨立自主、反對強權的獨特風骨，發揚求同存異、和平共處的精神內核，勇擔團結自強、共謀發展的共同使命，倡導平等相待、公平正義的價值追求。

他又強調，中國永遠是發展中國家一員，願同廣大不結盟運動國家一道，以構建人類命運共同體為指引，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，高質量共建「一帶一路」，踐行全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

2024年1月19日，不結盟運動（Non-Aligned Movement）第19次峰會在烏干達舉行。（Reuters）

峰會通過《坎帕拉宣言》 譴責以色列攻擊加沙地帶

峰會期間，多國代表呼籲不結盟運動成員國在國際事務中加強團結協作，維護多邊主義和全球南方國家的共同利益。會議閉幕時通過《坎帕拉宣言》，強調要繼續加強南南、南北合作，進一步維護、促進多邊主義，全面尊重國際法和國際共識原則，呼籲各國避免對他國主權的侵犯行為，共同應對發展中國家在推動經濟發展，以及社會進步方面面臨的威脅和挑戰。

《宣言》並強調，在當前國際形勢動蕩、尤其是在地緣政治局勢緊張的情況下，不結盟運動應發揮更大作用。《宣言》並強烈譴責以色列對加沙地帶的軍事行動、對巴勒斯坦平民及民用目標的無差別攻擊，呼籲立即實施人道主義停火。

不結盟運動於1961年成立，目前有121個成員國，中國於1992年正式成為不結盟運動觀察員國。包括中國在內的100多個國家的國家元首、高級別代表，以及國際組織負責人參加了這次峰會。