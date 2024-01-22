美國大選2024｜德桑蒂斯退選　成也「特朗普」敗也「特朗普」？

美國佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）1月21日宣布退出總統競選並表示支持前統特朗普（Donald Trump）。德桑蒂斯原本是被譽為沒有年齡包袱、也沒有因國會騷亂被告的「特朗普」，怎料最終成為沒有選票的「特朗普」。



一年前，德桑提斯在佛羅里達州的州長選舉中以近20個百分點的優勢贏得連任，他在一些民意調查中超過了特朗普。

德桑提斯的優勢似乎很有說服力：德桑提斯可以以更純粹、更完美的方式提供前總統特朗普的「使美國再次偉大」的政治理念，而不受特朗普的年齡、混亂或官司的束縛。喜劇演員·諾亞（Trevor Noah）曾說過，如果特朗普是未來戰士T-800，那麼德桑提斯就是T-1000，一個更聰明、更精明的升級版。

圖為1月17日，德桑蒂斯在新罕布什爾州漢普頓進行拉票活動。（Reuters）

然而德桑提斯還是失敗了。作為共和黨總統候選人，德桑蒂斯競選失敗的原因，可以歸咎於他幾乎把所有籌碼都押在其所推動的一連串保守主義政策，打擊「覺醒運動」上。這些政策包括限制種族和性別課程、禁止跨性別女孩參加學校體育活動、攻擊迪士尼和其他不同意他意識形態的企業等。

德桑提斯希望在最保守的群體中取得支持，但結果事願與違，也抓錯了重點。在艾奧瓦州的初選中，更多的選民關注的問題是經濟及移民，而非針對「覺醒運動」的道德運動。

德桑提斯還下了多個錯誤的賭注：他下注把5月和Twitter視為展開競選的適當時機和地點，下注把競選活動的核心部份外包給超級政治行動委員會，大膽地押注特朗普會因身陷法律壓力而崩潰，然而這些賭注都沒有得到回報。

德桑蒂斯宣布退選：

用共和黨人威爾遜（Rick Wilson）的話來說，德桑蒂斯「這個人從很早開始就在政治上定價過高。他代表着一個減肥版的特朗普，但沒有一個特朗普選民想要低糖、低脂、無咖啡因版本的特朗普。他們想要真實的東西。」