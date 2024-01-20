美國大選｜共和黨首場初選特朗普大勝　美媒：德桑蒂斯擬放眼2028

美國前總統特朗普（Donald Trump）在艾奧瓦州（Iowa）總統選舉共和黨首場初選取得壓倒性的勝利後，佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）正悄悄為自己的下一步鋪路，放眼於2028年總統選舉。



《紐約時報》報道，共和黨第二場初選1月23日在新罕布什爾州（New Hampshire）舉行，第三場初選2月在南卡羅來納州（South Carolina）舉行。德桑蒂斯接受媒體訪問時，似乎承認他在新罕布什爾州和南卡羅來納州的民調都偏低，超越特朗普的可能性微乎其微。

保守派電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）18日訪問德桑蒂斯，問他的競選活動能否持續到3月底，德桑蒂斯說，凡事都不一定能依照計劃行事。

德桑蒂斯說：「我的目標是贏得總統候選人提名。如果15日拿下艾奧瓦州，形勢當然大好。」他接着說，如果沒有獲勝機會，繼續競選也沒有意義。

美國佛羅里達州州長、共和黨總統候選人德桑蒂斯（Ron DeSantis）2024年1月5日在愛荷華州錫達福爾斯（Cedar Falls）發表演說。（Reuters）

他說：「我沒興趣當副總統，我不想進入內閣也不想上電視節目。我參加競選就是為了獲勝。沒有希望了，我會知道。我追求的不是虛榮。」

德桑蒂斯的這番話說明一個殘酷的事實，特朗普看勢有望成為共和黨2024年的總統候選人。

談到共和黨接下來的兩場初選，德桑蒂斯在新罕布什爾州和南卡羅來納州的人氣，都不如另一共和黨對手、南卡羅來納州前州長黑利（Nikki Haley）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

