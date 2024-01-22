美國白宮顧問：制止胡塞武裝襲擊紅海商船需時

美國白宮顧問表示，美國的制止也門胡塞武裝在紅海的襲擊行動「需要一些時間」，才能發揮作用。



白宮國家安全副顧問芬納（Jon Finer）1月21日接受美國廣播公司ABC一個節目訪問時，暗示美國將對胡塞武裝採取額外措施，他指拜登政府「很快會有更多宣布」。但他也表示，要胡塞武裝停止襲擊行動「需要一些時間」。

彭博社報道，美國總統拜登（Joe Biden）上周坦承，胡塞武裝對紅海商業航運的襲擊不太可能立即停止。費納的說法與拜登的說法相符合。

1月5日，胡塞組織支持者在也門首都薩那（Sanaa）上街悼念被美軍殺死的10名戰士。（Reuters）

費納說：「威懾不是一個電燈開關。我們正在切斷他們的武器來源，過些時間他們就無法進行那麼多襲擊。這需要一些時間。」

胡塞武裝正在中東地區發動襲擊。美國軍方說，胡塞武裝1月20日晚上向伊拉克西部的阿薩德空軍基地發射了「多枚彈道導彈和火箭」，導致至少兩名美軍受傷，一名伊拉克人員死亡。

費納說：「這是一次非常嚴重的襲擊，（胡塞武裝）使用的彈道導彈能力構成了真正的威脅。」

「我們將做出回應……以建立威懾，並追究這些繼續攻擊我們軍隊的責任。可以放心，我們非常認真看待這些襲擊，我們很快就會有更多宣布。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

