美媒分析：紅海危機對供應鏈破壞大於新冠疫情初期

紅海危機持續打擊船運業，對國際供應鏈的衝擊日益明顯。分析認為，這場危機造成的破壞已經超越當年新冠疫情早期對供應鏈的影響，而危機恐怕還遠未結束，因為也門胡塞武裝仍擺出要與美英及以色列對抗到底的態勢。



據彭博社的分析報道，美英在紅海對胡塞的反擊加劇整個船運業的混亂，突顯供應鏈可能面臨持久威脅。咖啡和水果等物產的運輸開始受阻，料將導致本已緩和的全球食品通貨膨脹再生變數。

愈來愈多貨船避開紅海而繞道非洲南端好望角。運送穀物和水果等農產品的貨船面對的問題比運載天然氣與石油的船隻更大，因為航運時間加長，這些產品可能腐爛。

意大利出口商擔心奇異果和柑橘等會在運輸途中變質；中國的生薑價格已經上漲；一些非洲咖啡豆的運輸已延誤。一些運送穀物的貨船已避開蘇伊士運河；有些開往中東的牲畜運輸船也改變航線。

印度主要葡萄出口商Euro Fruits的董事經理阿格拉瓦爾申訴，這場危機「讓每個人都成了輸家」。他的公司通過紅海把貨品運到歐洲，如今不得不繞遠路，航運成本和運輸時間都增加了，葡萄的品質也受影響。然而，歐盟相當依賴印度的葡萄，多數進口商願意以較高的價格購買，這意味着歐洲消費者接下來得吃貴葡萄了。

特斯拉沃爾沃暫停產 石油天然氣供不應求

分析指出，這一切都突顯供應鏈是多麼脆弱。據總部在哥本哈根的海洋情報分析公司Sea-Intelligence，紅海危機造成的破壞已超越新冠疫情早期對供應鏈的衝擊。由於運送部件的集裝箱遲到港，一些大公司的生產已受影響。特斯拉、沃爾沃（Volvo）等汽車公司和米其林輪胎最近先後公布要暫停生產，家具商宜家也警告產品會延遲出廠。

石油與天然氣因為裝載船繞遠路，一時之間船隻供應吃緊，油氣也開始供不應求。

紅海危機恐怕還會持續好一陣子。美國總統拜登星期四（1月18日）在白宮對記者說，美國近日對胡塞武裝的打擊未能制止他們攻擊，美方的打擊行動會持續。

白宮國家安全委員會發言人柯比當天說，美軍再次轟炸胡塞武裝的據點，摧毀兩枚導彈，阻止胡塞攻擊紅海船隻。這是美國一週內第5次空襲也門。

美軍中央司令部說，胡塞星期四晚上從也門發射兩枚反艦導彈，攻擊一艘美國油輪「凱姆·蘭傑」（Chem Ranger）號，船隻沒有受損，也沒有人員傷亡。這是本星期內遭胡塞襲擊的第三艘美國貨船。胡塞發言人稱，這艘油輪在亞丁灣被擊中。

不過五角大樓強調，美國和胡塞武裝之間不處於戰爭狀態，一個星期來對胡塞的軍事行動純粹出於防禦目的。

胡塞武裝領袖胡塞同日上電視說，胡塞現在與美英和以色列處於直接對抗，它正在提升軍事能力。「我們的海上行動產生了非常大的影響，這正是我們想要的。」

他說，胡塞武裝要成為美國和以色列的「真正壓力點」。