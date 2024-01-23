美英澳制裁與哈馬斯相關金融服務商　打擊伊朗供應資金及加密交易

美國財政部外國資產控制室（OFAC）1月22日宣布，對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）展開第五輪制裁，目標為該組織相關金融服務商、持有人和同夥，特別是為伊朗轉移資金給哈馬斯，以及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）的金融服務商，英國和澳洲也會實施制裁。



美國財政部已將貨幣兌換商Zuheir Shamlakh列入制裁，他被指自2017年起，利用總部位於加沙和土耳其的公司 Al-Markaziya，協助伊朗向哈馬斯轉移數千萬美元的資金。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長納爾遜（Brian E. Nelson）發聲明稱，哈馬斯並使用加密貨幣作為「多種金融轉移機制」之一，財政部將與盟友和合作夥伴密切協調，繼續打擊哈馬斯、其相關金融人士及其國際金融基礎設施。

美國財政部指出，至少自2020年以來，哈馬斯使用加密貨幣轉移資金。位於加沙的公司 Herzallah Exchange and General Trading Company LLC（Herzallah Exchange）協助哈馬斯和PIJ洗錢交易。另外，加沙多家金融服務商亦被列入制裁名單。

英國也於同日宣布制裁Zuheir Shamlakh，以及PIJ一名高級官員。英國外交大臣卡梅倫（David Cameron）表示，這些制裁向哈馬斯發出明確信息，即英國及其國際合作夥伴，將致力確保資助恐怖活動的人沒有藏身之所。