紅海局勢｜美英再次聯合空襲胡塞武裝目標　再毀導彈儲存點

美國及英國1月22日對也門胡塞武裝（Houthis）目標發動新一輪空襲，摧毀對方的地下導彈儲存地點。這次行動是美國總統拜登（Joe Biden）同日與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）通電話後進行。根據6國簽署的聯合聲明，在今次行動中，美國和英國軍隊是在澳洲、巴林、加拿大和荷蘭的支持下，對8個目標發動了攻擊。



美英等6國聯合聲明指出，今次目標是胡塞武裝的反艦彈道導彈和無人機系統，藉此削弱其威脅全球貿易，以及威脅無辜海員生命的能力。 聲明強調，目標仍然是緩和紅海緊張局勢並恢復穩定。但各國對胡塞領導人再次警告，為捍衛全球最重要航道之一，各國將毫不猶豫採取行動。

英國國防部的聲明指出，英方戰機使用精確導引炸彈，攻擊也門首都薩那（Sanaa）機場附近的多個目標。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）在22日稍早時間，於白宮每日新聞發布會上表示，拜登當日與辛偉誠通話，談及紅海局勢，以及需要繼續採取國際多邊手段，來打擊和削弱胡塞武裝的能力。

胡塞武裝同日宣稱，曾以導彈攻擊位於亞丁灣的美軍貨船「海洋爵士」號（Ocean Jazz）進行，但美方已否認消息。